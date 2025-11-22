MADURO ZAPLESAO UZ REMIKS SVOJIH GOVORA U KOJIMA POZIVA NA MIR SA AMERIKOM: Snimak venecuelanskog predsednika postao HIT na društvenim mrežama! (VIDEO)
Predsednik Venecuele Nikolas Maduro ugostio je grupu mladih ljudi u palati Miraflores povodom Dana studenata u ovoj zemlji, a tokom njihove posete je i plesao.
Maduro i studenti su razgovarali o aktuelnoj situaciji u Venecueli, ali najzanimljiviji trenutak je svakako bio kada je predsednik ove zemlje plesao.
Ustao je sa stolice i počeo da pleše kada je pušten remiks njegovih govora u kojima poziva na mir sa SAD, zemljom sa kojom je Venecuela u napetim odnosima već nekoliko meseci.
Postoji mogućnost da će SAD pokrenuti neku vrstu vojnog napada na tlo Venecuele, a pominje se i promena režima na koju pozivaju u Vašingtonu.
Iako se, kao i sa studentima, Maduro ponaša opušteno u javnim nastupima, američki mediji izveštavaju da se u Karakasu plaše mogućeg rata sa Amerikom, i da rade na predlogu koji će smiriti odnose sa Vašingtonom.
(Kurir.rs/Klix/Prenela: M. V.)