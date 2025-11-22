Slušaj vest

Evropski lideri saopštili su danas da nacrt američkog mirovnog plana za Ukrajinu predstavlja osnovu za dalju razradu, ali da pojedine tačke, uključujući predložena ograničenja ukrajinskih oružanih snaga, izazivaju ozbiljnu zabrinutost.

U zajedničkoj izjavi, objavljenoj na marginama samita G20 u Johanesburgu, evropski zvaničnici naglasili su da elementi plana koji se odnose na EU i NATO zahtevaju njihovu saglasnost, da granice Ukrajine ne mogu da budu menjane silom, da nacrt američkog plana od 28 tačaka predstavlja osnovu koja "zahteva dodatni rad", kao i da postoji zabrinutost zbog predloženih ograničenja ukrajinskih oružanih snaga, koja bi mogla da povećaju ranjivost zemlje.

Takođe je navedeno da će Evropa da nastavi blisku koordinaciju sa Kijevom i Vašingtonom u narednim danima.

Evropski lideri su pozdravili napore SAD da doprinesu uspostavljanju mira u Ukrajini.

Tramp dao Zelenskom rok za pristanak na mirovni plan Bele kuće

Zelenski potpisao ukaz o formiranju ukrajinske delegacije za pregovore sa SAD i Rusijom

Predsednik Ukrajine danas je takođe potpisao ukaz o formiranju ukrajinske delegacije koja će učestvovati u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, međunarodnim partnerima i predstavnicima Rusije radi postizanja pravednog i održivog mira.

Dekret je objavljen na zvaničnom sajtu predsednika, a u sastav delegacije uključeni su: šef kabineta predsednika Andrij Jermak kao šef delegacije, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov, načelnik Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Kirilo Budanov, načelnik Generalštaba Oružanih snaga Andrej Hnatov, šef Spoljne obaveštajne službe Oleg Ivaščenko, prvi zamenik ministra spoljnih poslova Sergej Kislica, prvi zamenik sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost Jevgenij Ostrjanski, zamenik načelnika SBU Oleksandr Poklad i savetnik šefa predsedničkog kabineta Aleksandr Bevz.

Šefu delegacije je omogućeno da vrši izmene u sastavu delegacije u dogovoru sa predsednikom, kao i da uključi zaposlene u državnim organima, preduzećima, ustanovama, naučne savetnike i stručnjake radi efikasnog rada tima, preneo je Ukrinform.