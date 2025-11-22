Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp imenovao je sekretara američke vojske Danijela P. Driskola za svog novog specijalnog izaslanika za promociju mirovnog plana za okončanje rata u Ukrajini, prenosi "Gardijan".

Pozivajući se na izvore, list navodi da delegacija visokih američkih vojnih zvaničnika, u kojoj će biti Driskol, planira da poseti Moskvu krajem sledeće nedelje, da bi sa predstavnicima Kremlja direktno razgovarala o detaljima američkog mirovnog plana za okončanje rata u Ukrajini.

1/6 Vidi galeriju Danijel Driskol, Trampov specijalni izaslanik za promociju mirovnog plana za okončanje rata u Ukrajini Foto: Manuel Balce Ceneta/AP, Rod Lamkey/FR172078

Driskol je kao deo američke delegacije visokih vojnih zvaničnika već posetio Kijev i razgovarao je u četvrtak, 20. oktobra, sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

Kako navodi britanski list, Driskol je prijatelj potpredsednika SAD Džeja di Vensa i njegov bivši školski drug.

Kit Kelog najavio da planira da napusti administraciju

Dosadašnji specijalni Trampov izaslanik za Ukrajinu Kit Kelog najavio je pre dva dana da planira da napusti administraciju u januaru, preneo je Rojters pozivajući se na dobro obaveštene izvore.

Izvor upoznat sa Kelogovom odlukom rekao je da on nikada nije ni nameravao da dugo ostane u administraciji i da on smatra da bi bilo prirodno da u januaru završi svoju dužnost na toj poziciji, s obzirom na zakon prema kome je specijalni izaslanik predsednika privremena pozicija, koju u teoriji mora da potvrdi Senat ako izabrana osoba ostane na toj poziciji duže od 360 dana.