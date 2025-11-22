VENSOV ŠKOLSKI DRUG, SEKRETAR AMERIČKE VOJSKE: Kelog odlazi u zaborav, ovo je Trampov NOVI SPECIJALNI IZASLANIK za pitanje Ukrajine! (FOTO)
Američki predsednik Donald Tramp imenovao je sekretara američke vojske Danijela P. Driskola za svog novog specijalnog izaslanika za promociju mirovnog plana za okončanje rata u Ukrajini, prenosi "Gardijan".
Pozivajući se na izvore, list navodi da delegacija visokih američkih vojnih zvaničnika, u kojoj će biti Driskol, planira da poseti Moskvu krajem sledeće nedelje, da bi sa predstavnicima Kremlja direktno razgovarala o detaljima američkog mirovnog plana za okončanje rata u Ukrajini.
Driskol je kao deo američke delegacije visokih vojnih zvaničnika već posetio Kijev i razgovarao je u četvrtak, 20. oktobra, sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.
Kako navodi britanski list, Driskol je prijatelj potpredsednika SAD Džeja di Vensa i njegov bivši školski drug.
Kit Kelog najavio da planira da napusti administraciju
Dosadašnji specijalni Trampov izaslanik za Ukrajinu Kit Kelog najavio je pre dva dana da planira da napusti administraciju u januaru, preneo je Rojters pozivajući se na dobro obaveštene izvore.
Izvor upoznat sa Kelogovom odlukom rekao je da on nikada nije ni nameravao da dugo ostane u administraciji i da on smatra da bi bilo prirodno da u januaru završi svoju dužnost na toj poziciji, s obzirom na zakon prema kome je specijalni izaslanik predsednika privremena pozicija, koju u teoriji mora da potvrdi Senat ako izabrana osoba ostane na toj poziciji duže od 360 dana.
(Kurir.rs/Telegraf.rs)