U izraelskim vazdušnim napadima na Pojas Gaze danas je ubijeno najmanje 14 Palestinaca, dok su desetine ranjene.

Hamas je, usled eskalacije napada, preko arapskih posrednika poslao poruke SAD-u da je spreman da prekine primirje. Kako su naveli iz Hamasa, ovaj potez dolazi zbog izraelskih kršenja.

Svedoci i medicinski radnici rekli su danas da je prvi napad pogodio automobil u gusto naseljenoj četvrti Rimal.

Ubrzo nakon napada na automobil, izraelske vazdušne snage izvele su dva odvojena vazdušna napada na dve kuće u centralnom delu Pojasa Gaze, usmrtivši najmanje pet osoba i ranivši nekoliko drugih.

Posle toga usledio je još jedan vazdušni napad na kuću u zapadnom delu grada Gaze, u kojem je stradalo najmanje četvoro Palestinaca, čime je današnji broj poginulih porastao na najmanje 14.

Izrael tvrdi da je njihov poslednji talas smrtonosnih vazdušnih napada u Gazi odgovor na to što su naoružani napadači ranije danas otvorili vatru na izraelske trupe u južnoj Gazi.

Izrael i Hamas više puta su se međusobno optuživali za kršenje primirja, sklopljenog pre više od šest nedelja. Hamas je ranije danas u saopštenju naveo da eskalirajuća kršenja od strane Izraela stavljaju odgovornost na posrednike i SAD da se suoče sa tim i očuvaju primirje.