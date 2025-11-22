Slušaj vest

Mađarski premijer Viktor Orban poručio je danas da Mađarska bira put mira kad je reč o rusko-ukrajinskom ratu, objavivši da je uputio pismo predsedniku Evropske komisije Antoniju Košti u kojem je izneo stav Budimpešte o američkoj mirovnoj inicijativi za Ukrajinu.

"Rusko-ukrajinski rat, a sa njim i cela Evropa, dostigao je prekretnicu. Predsednik SAD Donald Tramp neće da odustane od donošenja mira u Ukrajinu", naveo je Orban u objavi na društvenim mrežama, preneo je "Hirado".

Prema njegovim rečima, Evropa se suočava sa "dva puta".

Foto: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Možemo da se vratimo iz ćorsokaka i konačno cela Evropa može da stane iza mirovne inicijative predsednika Trampa, uključujući i birokrate u Briselu. Naravno, da bi se to dogodilo, lideri koji su za rat moraju da se suoče sa činjenicom da su poslednje tri i po godine trošili novac evropskog naroda u izgubljenom ratu", istakao je Orban.

On je upozorio da bi "drugi put", ukoliko evropske zemlje nastave da pružaju finansijsku i vojnu pomoć Ukrajini, "postavio temelje za evropsko-ruski rat", ističući da "Evropa već ima tragično iskustvo sa takvim scenarijima".

"Nema sumnje koji će put Mađarska izabrati - put mira. To je ono što nam je mađarski narod dao mandat da uradimo, to je ono što nalažu moral i zdrav razum. Danas šaljem odgovarajuće pismo predsedniku Evropske komisije", poručio je mađarski premijer.