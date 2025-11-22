Slušaj vest

Američki plan za Ukrajinu zahteva „dodatni rad“, složili su se lideri 11 zemalja i EU u zajedničkom saopštenju, posle n sastanka na marginama samita G20 u Johanesburgu.

Zabrinutost zbog ograničenja ukrajinskih snaga

Oni smatraju da nacrt američkog mirovnog plana za Ukrajinu predstavlja osnovu za dalju razradu, ali da određene tačke, uključujući predložena ograničenja ukrajinskih oružanih snaga, izazivaju ozbiljnu zabrinutost.

Nacrt američkog plana od 28 tačaka predstavlja „temelj koji zahteva dodatni rad“, navodi se u saopštenju, dodajući da su lideri takođe izrazili „zabrinutost zbog predloženih ograničenja ukrajinskih oružanih snaga, što bi Ukrajinu učinilo ranjivom na buduće napade“.

Deklaraciju su u ime EU potpisali Ursula fon der Lajen i Antonio Kosta, francuski predsednik Emanuel Makron, finski predsednik Aleksandar Stub, nemački kancelar Fridrih Merc i premijeri Kanade Mark Karni, Irske Mišel Martin, Đorđa Meloni iz Italije, Đorđa Meloni iz Italije, Sanae Dijaf iz Japana, Pe Dian Šof iz Holandije, Sa Dian Šef iz Holandije. Španija, Keir Starmer iz Ujedinjenog Kraljevstva i Jonas Gahr Støre iz Norveške.

Foto: Thomas Mukoya/Pool Reuters, Themba Hadebe/AP, HALDEN KROG / POOL/EPA POOL

Uslovi za pravedan mir

U svojoj izjavi, oni priznaju da američki predlog „uključuje važne elemente koji će biti neophodni za pravedan i trajan mir“. Ali takođe ponavljaju da su „u principu jasni da se granice ne smeju menjati silom“.

Takođe naglašavaju da elementi plana koji se tiču EU i NATO-a „zahtevaju saglasnost članica EU i NATO-a“ i da nameravaju da „nastave blisku koordinaciju sa Ukrajinom i Sjedinjenim Državama u narednim danima“.

Američki plan se u Kijevu posmatra sa velikom zabrinutošću jer uključuje nekoliko ključnih ruskih zahteva: Ukrajina se odriče dela svoje teritorije, prihvata smanjenje veličine svoje vojske i odriče se članstva u NATO-u.

Rusija bi zadržala Donjeck, Lugansk i Krim, ali bi morala da se odrekne ostalih osvojenih teritorija.

S druge strane, Ukrajina bi, na primer, dobila zapadne bezbednosne garancije kako bi sprečila dalje ruske napade.

Plan takođe predviđa ogroman globalni paket mera kako bi se pomoglo Ukrajini da odmah počne sa obnovom razorene zemlje, uključujući osnivanje Ukrajinskog fonda za razvoj za ulaganje u brzorastuće industrije, uključujući tehnologiju, centre podataka i veštačku inteligenciju.