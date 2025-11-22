Slušaj vest

Američki zvaničnici rekli su saveznicima iz NATO-a da očekuju da će u narednim danima izvršiti pritisak na predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da pristane na mirovni sporazum, pod pretnjom da će, ako Kijev ne potpiše, kasnije naići na još gori dogovor.

Američki sekretar vojske SAD Dan Driskol razgovarao je sa ambasadorima NATO zemalja na sastanku u Kijevu kasno u petak, posle razgovora sa Zelenskim i telefonskog poziva iz Bele kuće, javlja Gardijan.

„Nijedan sporazum nije savršen, ali mora biti postignut pre nego kasnije“, rekao je Driskol, prema rečima jednog od prisutnih.

Atmosfera u prostoriji bila je sumorna, a nekoliko ambasadora iz Evrope dovodilo je u pitanje sadržaj sporazuma i način na koji su SAD vodile pregovore sa Rusijom bez informisanja saveznika.

„To je bio sastanak iz noćne more. Ponovo je to bio argument ‘nemate adute’“, rekao je izvor, pozivajući se na tvrdnju Donalda Trampa da Zelenski nema karte u rukama, izrečenoj tokom spornog sastanka u Beloj kući u februaru.

Sporazum koji se sada nudi sadrži brojne odredbe koje će verovatno biti neprihvatljive za Kijev, uključujući potrebu da se odrekne teritorija koje je Rusija okupirala, kao i predaju dodatnih teritorija koje Kijev još uvek kontroliše. Takođe se predlaže amnestija za sve ratne zločine počinjene tokom sukoba.

U petak je Zelenski u video obraćanju naciji rekao da je ovo „jedan od najtežih trenutaka naše istorije“. Ukrajina se suočava sa izborom „da izgubimo naše dostojanstvo ili da izgubimo ključnog saveznika“ rekao je.

Driskol, blizak prijatelj američkog potpredsednika Džeja Di Vensa, odbio je da ulazi u detalje o tome da li sporazum na stolu odgovara planu od 28 tačaka objavljenom u medijima.

„Neke stvari su važne, neke su samo dekoracija – fokusirani smo na ono što je važno“, rekao je, prema izvoru.

„Sledeći sporazum će biti gori“

Najava američkih planova ranije ove nedelje zatekla je druge ukrajinske saveznike nespremne, jer nisu bili upoznati sa sadržajem i formatom plana. Evropa je zabrinuta da je Rusija imala previše uticaja u izradi nacrta sporazuma, koji se sada predstavlja Ukrajincima kao gotova stvar. Driskol je to branio, rekavši da tako proces ostaje lakši za upravljanje.

„Predsednik Tramp želi mir sada. Što je više kuvara u kuhinji, teže je upravljati“, rekao je, prema izvoru.

Džuli Dejvis, otpravnica poslova SAD u Kijevu, takođe je prisustvovala sastanku i rekla drugim diplomatama da, iako su uslovi sporazuma teški za Ukrajinu, ona ima malo izbora osim da prihvati, ili će kasnije biti još gore.

„Sporazum odavde ne postaje bolji, postaje gori“, rekla je.

Trampov rok za Zelenskog

Tramp želi da Zelenski pristane na sporazum do Dana zahvalnosti, koji je u četvrtak 27. novembra. Ranije ove nedelje, Dejvis je rekla novinarima da Tramp sprovodi „agresivan vremenski okvir“ kako bi sporazum bio postignut.

„Svedočimo apsolutno izvanrednom tempu diplomatske aktivnosti“, rekla je, govoreći na margini prijema za Driskola i njegovu američku delegaciju, kojem su prisustvovali visoki ukrajinski vojni funkcioneri, u rezidenciji ambasadora u Kijevu. Dodala je da je to „najambicioznija“ diplomatija koju je videla u svojoj karijeri.

Na pitanje zašto bi Kijev trebalo da se odrekne teritorija na istoku koje ruske trupe nisu uspele da osvoje 11 godina, američki zvaničnik je rekao da je sporazum „koristan za Ukrajinu“. Rekao je da očekuje da Tramp i Zelenski sednu zajedno i potpišu dokument „za mir“.

Plan su navodno sastavili Trampov savetnik Stiv Vitkof i savetnik Kremlja Kiril Dmitrijev, čiji odnos predstavlja ključan kanal komunikacije između Vašingtona i Moskve. Očekuje se da Driskol uskoro otputuje u Rusiju kako bi razgovarao o planu.

U petak je Vladimir Putin rekao da je Moskva dobila kopiju plana.

„Verujem da može poslužiti kao osnova za konačno mirno rešenje“, rekao je visokim bezbednosnim zvaničnicima.