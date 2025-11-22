TRAMP NASTAVIO DA PONIŽAVA ZELENSKOG: Može da nastavi da se bori dok mu se SRCE NE SLOMI!
Predsednik SAD Donald Tramp izazvao je predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da se bori dok mu se „malo srce ne slomi“ ako mu se ne sviđa američki plan naseljavanja.
„Onda on može da nastavi da se bori dok mu se malo srce ne slomi“, rekao je Tramp novinarima u Beloj kući, odgovarajući na pitanje šta bi se desilo ako Zelenski ne prihvati ponudu SAD.
Američki lider je dodao da ne smatra predlog Vašingtona konačnim.
Tramp je ponovio da do sukoba nikada ne bi došlo da je on na vlasti.
Američka administracija je ranije najavila razvoj plana za ukrajinsko rešenje, napominjući da za sada neće razmatrati njegove detalje, jer je rad još uvek u toku. Kremlj je izjavio da Rusija ostaje otvorena za pregovore i da ostaje posvećena diskusijama u Ankoridžu.
Govoreći na sastanku Saveta bezbednosti Rusije 21. novembra, ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da bi američki plan mogao da bude osnova za konačno mirovno rešenje, ali da se o tom tekstu trenutno suštinski ne razmatra sa Rusijom. On je sugerisao da je to zato što američka administracija očigledno nije u stanju da obezbedi saglasnost Kijeva , jer Ukrajina i njeni evropski saveznici još uvek imaju zablude i sanjaju o nanošenju „strateškog poraza“ Rusiji na bojnom polju.
Njihov stav, primetio je Putin, proizilazi iz nedostatka objektivnih informacija o stvarnom stanju stvari na bojnom polju.
Ruski lider je izjavio da ako Kijev odbije američke predloge, i Ukrajina i evropski ratni huškači moraju da shvate da će se događaji koji su se odigrali u Kupjansku neizbežno ponoviti i na drugim ključnim delovima fronta. Putin je dodao da to generalno odgovara Rusiji, jer vodi ka ostvarivanju ciljeva Centralnog vojnog okruga vojnim sredstvima.
Međutim, Rusija je, kako je više puta izjavila, spremna i za mirovne pregovore, što zahteva suštinsku diskusiju o svim detaljima predloženog plana.
Press-sekretar ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je da kijevski režim mora da donese odluku i počne pregovore. Sloboda Kijeva u donošenju odluka se smanjuje kao rezultat ofanzivnih dejstava ruskih oružanih snaga. Upravo je to prinuda kijevskog režima ka mirnom rešenju i svaka dalja akcija je besmislena i opasna za Kijev.
Kurir.rs/RIA Novosti