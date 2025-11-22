Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da njegov trenutni mirovni plan za Ukrajinu nije konačan.

Odgovarajući na pitanje novinara ispred Bele kuće da li je plan od 28 tačaka njegova konačna ponuda, Tramp je bio jasan.

„Ne, ni blizu“, rekao je.

„Želeli bismo da postignemo mir, to je trebalo da se desi davno. Rat Ukrajine sa Rusijom nikada nije trebalo da se desi. Da sam ja predsednik, to se nikada ne bi dogodilo. Pokušavamo da to okončamo. Na ovaj ili onaj način, moramo to da okončamo!, rekao je Tramp.

Tokom sastanka sa novoizabranim gradonačelnikom Njujorka Zohrabom Mamdanijem u Ovalnom kabinetu, Tramp je rekao da bi ukrajinskom predsedniku Zelenskom morao da se dopadne plan.

„Mislimo da imamo način da postignemo mir. On će morati da ga odobri“, zaključio je tada američki predsednik.

Plan se u Kijevu posmatra sa velikom zabrinutošću, jer uključuje nekoliko ključnih ruskih zahteva: Ukrajina se odriče dela svoje teritorije, pristaje na smanjenje veličine svoje vojske i odriče se članstva u NATO-u. Rusija bi zadržala Donjeck, Lugansk i Krim, ali bi morala da se odrekne drugih osvojenih teritorija.

S druge strane, Ukrajina bi, na primer, dobila zapadne bezbednosne garancije kako bi sprečila dalje ruske napade.

Plan takođe predviđa masivni globalni paket mera kako bi se pomoglo Ukrajini da odmah počne sa obnovom razorene zemlje, uključujući osnivanje Ukrajinskog fonda za razvoj za ulaganje u brzorastuće industrije, uključujući tehnologiju, centre podataka i veštačku inteligenciju.

Komentarišući plan, Zelenski je upozorio da će Ukrajina „ili izgubiti dostojanstvo ili rizikovati da izgubi važnog partnera“.

Upitan da prokomentariše tu izjavu, Tramp je ranije rekao da je Zelenskom na sastanku u Beloj kući u februaru rekao da „nema kartu“ da okonča rat pod svojim uslovima.

„U nekom trenutku, moraće da prihvati nešto što ranije nije prihvatio“, rekao je Tramp. „Mislim da je trebalo da prihvati sporazum pre godinu dana, dve godine. Najbolji sporazum bi bio da rat nikada nije ni počeo“.