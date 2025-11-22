Slušaj vest

Kolumbijska nacionalna policija je objavila da je zaplenila 14 tona kokain hidrohlorida u luci Buenaventura, glavnom pacifičkom čvorištu zemlje.

Vlasti su operaciju opisale kao deo „totalne ofanzive“ protiv trgovine drogom u okviru strategije Esmeralda plus.

Prema kolumbijskom direktoratu za borbu protiv narkotika, pošiljka je potekla iz severne Kolumbije i bila je namenjena Holandiji. Otkriće je napravljeno nakon što su inspektori za narkotike i tim pasa tragača pretražili tri teretna kontejnera, identifikujući jedan od njih kao kontaminiran. Kokain je bio sakriven mešanjem sa gipsom, što je uobičajena tehnika koju koriste mreže za trgovinu drogom u regionu.

Foto: Twitter/Armada de Colombia

Policija je saopštila da je zaplena nanela značajan finansijski udarac kriminalnim grupama, sprečivši cirkulaciju 35 miliona doza kokaina i prouzrokovavši procenjeni ekonomski uticaj od 388,9 miliona američkih dolara.

Samo u Buenaventuri je ove godine zaplenjeno 39,7 tona kokaina – što je povećanje od 59 procenata u odnosu na 2024. godinu. Kolumbijske vlasti izveštavaju o 422 tone zaplenjene u 2025. godini, što predstavlja najveću količinu kokaina zaplenjenu u istoriji zemlje.

Predsednik Gustavo Petro je istakao da je ovo najznačajnija operacija u poslednjoj deceniji. Takođe je iskoristio priliku da dovede u pitanje Operaciju Južno koplje, program koji predvode SAD, a koji je osmišljen za borbu protiv trgovine drogom u Latinskoj Americi. Inicijativa je uništila više od dvadeset brodova koji su navodno prevozili narkotike u karipskim i pacifičkim vodama blizu Venecuele i Kolumbije, što je rezultiralo sa više od 80 smrtnih slučajeva, prema izvorima kolumbijske vlade.

Foto: Twitter/Armada de Colombia

Tenzije u odnosima sa SAD

Zaplena dolazi usred debate o američkoj politici prema drogama. Administracija američkog predsednika Donalda Trampa je 15. septembra uklonila Kolumbiju sa liste zemalja koje „u potpunosti sarađuju“ u borbi protiv droga, tvrdeći da je zemlja „očigledno propala“ u ispunjavanju svojih međunarodnih obaveza u borbi protiv narkotika.

Kolumbijski zvaničnici su snažno odbacili tu procenu, ističući da nijedna prethodna vlada nije zaplenila više kokaina namenjenog američkom tržištu od sadašnje, i tvrdeći da odluka SAD potpuno ignoriše izvanredne rezultate sprovođenja zakona postignute tokom 2025. godine.

Prema najnovijem izveštaju UNODC-a, Kolumbija ostaje najveći svetski proizvođač kokaina, sa 253.000 hektara plantaža koke, što čini skoro dve trećine globalne proizvodnje.