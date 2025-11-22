Slušaj vest

Stanovnik države Vašington smatra se prvom osobom koja je umrla od retkog soja ptičjeg gripa.

Pacijent koji se lečio od već postojećih zdravstvenih problema, lečio se od ptičjeg gripa tipa H5N5 nakon što je, kako pišu svetski mediji, postao prvi čovek za kojeg javnost zna zaražen ovim sojem, navodi se u saopštenju Odeljenja za zdravstvo države Vašington.

Kako se navodi, pacijent je u dvorištu uzgajao domaću živinu koja je bila izložena divljim pticama, saopštili su zdravstveni zvaničnici.

- Rizik za javnost ostaje nizak. Nijedna druga osoba povezana sa ovim slučajem nije testirana pozitivno na avijarnu influencu - navodi se u saopštenju.

Oglasili se zvaničnici

Zvaničnici zdravstva rekli su da će pratiti sve koji su bili u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom, ali da "nema dokaza o prenošenju ovog virusa među ljudima".

Ranije ovog meseca, Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) objavili su saopštenje u kojem se navodi da nijedan dostupni podatak ne ukazuje da se "rizik po javno zdravlje povećao kao rezultat ovog slučaja". Smatra se da H5N5 ne predstavlja veću pretnju ljudskom zdravlju od virusa H5N1, koji stoji iza talasa od 70 prijavljenih infekcija kod ljudi u SAD tokom 2024. i 2025. godine.