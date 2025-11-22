Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i britanski premijer ser Kir Starmer održali su važne razgovore na dan diplomatskih aktivnosti za Kijev i njegove saveznike, a mirovni proces je bio u centru razgovora, koji imaju za cilj da se suprotstave planu SAD i Rusije.

Zelenski je potvrdio da se razgovor održao u objavi na društvenim mrežama.

„Vodili smo dug razgovor, razmotrili mnoge nijanse diplomatskog rada u planiranju mirovnog procesa. Nastavićemo da koordiniramo i zahvalan sam celom britanskom društvu na podršci“, rekao je on. Takođe je najavio da će se savetnici iz Ukrajine i Velike Britanije, kao i iz SAD, Francuske i Nemačke, sutra sastati u Švajcarskoj kako bi nastavili svoj rad.

Koordinacija sa SAD

Posle razgovora sa Zelenskim, britanski premijer je telefonom razgovarao i sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

Portparol Dauning strita je izvestio da je Starmer prvo obavestio Zelenskog o napretku razgovora takozvane koalicije voljnih na sastanku G20 u Južnoj Africi.

On je potom preneo ove zaključke Trampu. Dva lidera su se složila da će njihovi timovi sutra u Ženevi zajedno raditi na mirovnom planu od 28 tačaka, a dogovorili su se i o novom razgovoru za sutra.