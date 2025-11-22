Slušaj vest

Smatra se da je više od 300 dece i osoblja oteto od strane naoružanih ljudi iz katoličke škole u ​​centralnoj Nigeriji, što je jedna od najgorih masovnih otmica koje je zemlja ikada videla.

Hrišćansko udruženje Nigerije saopštilo je da je iz škole Svete Marije u Papiriju, u državi Niger, odvedeno 303 učenika i 12 nastavnika – znatno više nego što je ranije procenjeno.

Navodi se da su brojke revidirane naviše "nakon provere".

Otmica se dešava usred talasa napada naoružanih grupa. Revidirani broj otetih ljudi premašuje 276 otetih tokom ozloglašene masovne otmice u Čiboku 2014. godine.

Lokalna policija je saopštila da su naoružani ljudi upali u školu oko 02.00 po lokalnom vremenu u petak ujutru, otevši učenike koji su tamo boravili.

Dominik Adamu, čije ćerke pohađaju školu, ali nisu primljene, rekao je: "Svi su slabi... sve je to iznenadilo."

Jedna uznemirena žena je u suzama rekla da su joj nećake, uzrasta šest i 13 godina, kidnapovane, dodajući: "Samo želim da se vrate kući".

Policija je saopštila da bezbednosne agencije "pretražuju šume kako bi spasile otete studente".

Prvobitno je objavljeno da je odvedeno 215 učenika – ali je ta brojka kasnije revidirana naviše. Veruje se da je novi broj skoro polovina učeničke populacije škole, javlja novinska agencija AFP.

Vlasti u državi Niger saopštile su da je škola ignorisala naredbu o zatvaranju svih internata nakon upozorenja obaveštajnih službi o povećanom riziku od napada.

Otmica ljudi radi otkupa od strane kriminalnih bandi, lokalno poznatih kao banditi, postala je veliki problem u mnogim delovima Nigerije. Plaćanje otkupnine je zabranjeno u pokušaju da se smanji dotok novca kriminalnim bandama – ali to je imalo mali efekat.

Masovna otmica u petak bila je treći takav napad u zemlji za nedelju dana.

U ponedeljak je više od 20 učenica, za koje je BBC saznao da su muslimanke, kidnapovane iz internata u susednoj državi Kebi.

Crkva je takođe napadnuta južnije, u državi Kvara, pri čemu su dve osobe ubijene, a 38 je oteto.

Nigerijski predsednik Bola Tinubu odložio je svoja putovanja u inostranstvo – uključujući i samit G20 ovog vikenda u Južnoj Africi – kako bi se pozabavio bezbednosnim problemima.

Centralna vlada je naredila zatvaranje više od 40 federalnih koledža, a javne škole u ​​nekim državama su takođe zatvorene.

Mesecima, aktivisti i političari u Vašingtonu tvrde da islamistički militanti sistematski napadaju hrišćane u Nigeriji. Ranije ovog meseca, Tramp je rekao da će poslati trupe u Nigeriju "sa upaljenim oružjem" ako vlada te afričke zemlje "nastavi da dozvoljava ubijanje hrišćana".

Nigerijska vlada je tvrdnje da su hrišćani progonjeni nazvala "grubim pogrešnim predstavljanjem stvarnosti".

Zvaničnik je rekao da "teroristi napadaju sve koji odbacuju njihovu ubilačku ideologiju – muslimane, hrišćane i one bez vere".

Na severoistoku, džihadističke grupe se bore protiv države više od decenije.

Organizacije koje prate nasilje kažu da je većina žrtava ovih grupa muslimanka, jer se većina napada dešava na severu zemlje, gde većinski žive muslimani.