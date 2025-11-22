Slušaj vest

Sprovođenje američkog mirovnog plana u njegovom sadašnjem obliku moglo bi rezultirati time da Rusija dobije teritoriju gotovo veličine Luksemburga, a da ne mora da se bori za nju, prema proračunima francuske novinske agencije AFP zasnovanim na podacima Instituta za proučavanje rata (ISV).



„Američka inicijativa, u koju je video AFP, poziva na povlačenje ukrajinske vojske sa teritorije koju još uvek kontroliše, što bi dovelo do neto dobitka od približno 2.300 kvadratnih kilometara za Moskvu, područja gotovo veličine Luksemburga (2.590 kvadratnih kilometara)“, navela je francuska agencija.

Prema planu, Ukrajina bi se odrekla skoro 5.000 kvadratnih kilometara u Donjeckoj oblasti i 45 kvadratnih kilometara u Luganskoj oblasti. Zauzvrat, Moskva bi vratila skoro 2.000 kvadratnih kilometara u Harkovskoj oblasti, 450 u Dnjepropetrovskoj oblasti, 300 u Sumskoj oblasti i 20 u Černigovskoj oblasti.

„Na kraju krajeva, plan koji je predložio Vašington bi efikasno ustupio 20 odsto ukrajinske teritorije da bi vratio manje od 0,5 odsto“, piše AFP.

Foto: Ukrinform/Shutterstock Editorial/Profimedia/Društvene mreže

Šta kaže mirovni plan?

Planirana razmena teritorija objašnjena je u članu 21 mirovnog plana:

Krim, Lugansk i Donjeck biće priznati kao de fakto ruski, uključujući i od strane SAD; U Hersonu i Zaporožju, trenutna linija se „zamrzava“; Rusija će se povući iz drugih dogovorenih područja; Ukrajinske snage će se povući iz dela Donjecke oblasti koji kontrolišu; to područje postaje demilitarizovana tampon zona, međunarodno priznata kao teritorija Ruske Federacije; ruskim snagama nije dozvoljen ulazak u tampon zonu.

I Rusija i Ukrajina bi morale da se obavežu da neće menjati nove teritorijalne aranžmane silom. Plan predviđa da Sjedinjene Države pruže bezbednosne garancije Ukrajini. Međutim, ako Ukrajina napadne Rusiju, garancija se prekida. Ako Rusija napadne Ukrajinu, uspostavlja se odlučan vojni odgovor, sve globalne sankcije se vraćaju i sve pogodnosti sporazuma se ukidaju.

Ekonomista: Ovim tempom, Rusima je potrebno još 103 godine da okupiraju Ukrajinu

Časopis „Ekonomist“ je nedavno izračunao da bi, ako ruska ofanziva nastavi sadašnjim tempom, Rusiji trebalo do juna 2030. da potpuno okupira Lugansku, Donjecku, Hersonsku i Zaporošku oblast, a još 103 godine da okupira celu Ukrajinu.

„Od stabilizacije linija fronta nakon završetka prve ukrajinske kontraofanzive u oktobru 2022. godine, one se jedva pomerile. Nijedan veći grad nije promenio vlasnika“, napisao je Ekonomist. Od maja ove godine, kada je pokrenula veliku ofanzivu na liniji fronta, Rusija je zauzela samo 0,4% ukrajinske teritorije, prema proračunima Ekonomista, i nije postigla nikakve ozbiljne ciljeve.

Foto: Ukrinform/Shutterstock editorial/Profimedia/Printscreen/Deepstate.ua

Ekonomist je naglasio da Rusija plaća ogromnu cenu za minimalne dobitke na bojnom polju.

„Naša meta-procena sugeriše da su od početka invazije velikih razmera do januara ove godine, ruski gubici iznosili 640.000-877.000 vojnika, od kojih je 137.000-228.000 poginulo. Do 13. oktobra, ovi brojevi su se povećali za skoro 60%, na 984.000-1.438.000 žrtava, uključujući 190.000-480.000 mrtvih.“

„Naši grubi proračuni ukazuju da vojnici poginuli u ratu čine 0,5%-1,2% muškaraca mlađih od 60 godina u Rusiji pre rata, u poređenju sa 0,6%-1,3% za Ukrajinu“, navodi se u članku časopisa „Ekonomist“.

„Ekonomist“ je takođe ocenio da je iznenadni proboj ukrajinskih odbrambenih linija malo verovatan, jer je „nadzor, u kombinaciji sa preciznim oružjem dugog dometa, učinio gomilanje snaga blizu linije fronta samoubilačkim“.

Zelenski: Ovo je jedan od najtežih trenutaka u našoj istoriji

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je juče da Ukrajina doživljava jedan od najtežih trenutaka u svojoj istoriji jer se suočava sa teškim izborom.

Foto: Shutterstock, EPA/Yuri Gripas Pool, Yorgos Karahalis/AP

„Ovo je jedan od najtežih trenutaka u našoj istoriji. Pritisak na Ukrajinu je intenzivan kao niko drugi sa čim smo se ikada suočili. Ukrajina se može suočiti sa veoma teškim izborom: ili gubitkom dostojanstva ili rizikom od gubitka ključnog partnera.“

„Ili sa složenim planom od 28 tačaka ili sa izuzetno oštrom zimom, najsurovijom, i daljim rizicima. Život bez slobode, bez dostojanstva, bez pravde, u kome se od nas očekuje da verujemo zemlji koja nas je već dva puta napala. Od nas će se očekivati odgovor“, napomenuo je.

Najavio je da će Ukrajina brzo delovati. Insistirao je da se moraju uzeti u obzir nacionalni interesi Ukrajine.

„Ne dajemo glasne izjave. Sarađivaćemo mirno sa Amerikom i svim našim partnerima. Biće konstruktivne potrage za rešenjima sa našim ključnim partnerom. Izneću argumente, pokušaću da ubedim, ponudiću alternative, ali svakako nećemo davati neprijatelju nikakvu osnovu da kaže da Ukrajina ne želi mir, da Ukrajina ometa proces ili da Ukrajina nije spremna za diplomatiju“, rekao je on.