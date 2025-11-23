Slušaj vest

Šest aviokompanija otkazalo je danas letove za Venecuelu nakon što su SAD upozorile civilnu avijaciju na "povećanje vojne aktivnosti" u vezi sa raspoređivanjem američkih snaga na Karibima, saopštio je sindikat aviokompanija.

Španska kompanija Iberia, portugalska TAP, kolumbijska Avijanka (Avianca), Karibijan (Caribbean) iz Trinidada i Tobaga, brazilska GOL i čileanska Latam otkazale su svoje letove, navelo je Udruženje venecuelanskih aviokompanija.

Američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) izdala je upozorenje u petak civilnim posadama aviona koje lete u venecuelanskom vazdušnom prostoru, navodeći opasnost od "intenzivirane vojne aktivnosti" u regionu, gde su SAD povećale svoje oružano prisustvo.

FAA je pozvala pilote aviona u tom području da budu oprezni zbog pogoršanja bezbednosne situacije i povećane vojne aktivnosti u Venecueli i oko te države.

Od početka septembra, SAD sprovode napade na brodove za koje tvrde da prevoze drogu i rasporedile su jake snage u Karipskom moru, povećavajući pretnju intervencijom protiv vlasti venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura (Nicolas).

Američke vlasti nisu predstavile nikakve dokaze koji bi potkrepili te optužbe. U napadima je poginulo najmanje 83 ljudi.

Vašington je u region rasporedio svoj nosač aviona Džerald Ford (Gerald), koji je najveći na svetu.

Karakas, sa svoje strane, optužuje Vašington da koristi trgovinu drogom kao izgovor za nametanje promene režima u Venecueli i zaplenu njene nafte.