Lideri vodećih članica Evropske unije sutra će na sastanku u Ženevi sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom i specijalnim predstavnikom Stivom Vithofom saopštiti da se ne slažu sa najmanje četiri tačke iz mirovnog plana američkog predsednika Donalda Trampa, objavio je danas Bild.

Kako navodi nemački list, pozivajući se na svoje izvore, za Evropljane je prvi problem predlog da se prizna suverenitet Rusije nad nekim ukrajinskim teritorijama, među kojima su i strateški veoma važni regioni poput Krima i Donbasa.

Pored toga, Evropska unija ne može da prihvati ni predlog da se broj pripadnika ukrajinske vojske ograniči na 600.000, jer ona i sada ima neuporedivo manje vojnika nego ruska vojska, prenosi Ukrajinska pravda.

Nemački kancelar Fridrih Merc takođe želi da jasno stavi do znanja Trampovom timu da bi bezbednosne garancije koje Rusija treba da pruži Ukrajini mogle da se ispostave bezvrednim.

Foto: Ludovic Marin/Pool AFP

Ono što posebno iritira Merca, navodi Bild, su Trampovi planovi u vezi sa zamrznutom ruskom imovinom, vrednom oko 300 milijardi evra, jer je nemački kancelar jedan od vodećih zagovornika da EU iskoristi značajan deo tih sredstava da bi se Ukrajini obezbedio kredit od 140 milijardi evra, koji bi vraćala samo ukoliko joj Rusija plati ratnu štetu.

I predsednik Evropske narodne partije Manfred Veber takođe je pozvao na značajne promene američkog mirovnog plana i poručio da se to ne tiče samo Ukrajine, već se radi o bezbednosti cele Evrope.

„Postoje tri pitanja. Prvo, Ukrajina mora biti u stanju da suvereno odluči da li treba da ustupi teritoriju i to joj ne sme biti nametnuto. Drugo, Ukrajina mora biti vojno ojačana, a ne oslabljena i treće, moramo pretvoriti EU u evropski NATO, jer se više ne možemo bezuslovno oslanjati na Sjedinjene Države“, rekao je Veber.