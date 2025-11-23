Slušaj vest

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš pozdravio je usvajanje teksta na kraju Konferencije UN o klimatskim promenama - COP30 u Brazilu, priznajući da se "mnogi mogu osećati razočarano" ishodom razgovora.

"COP funkcionišu konsenzusom, a u vremenima geopolitičkih podela, postizanje konsenzusa je teže nego ikad", rekao je Gutereš.

Što se tiče borbe protiv klimatskih promena, "nastaviću da se zalažem za veće ambicije i veću solidarnost", dodao je generalni sekretar UN.

Gotovo 200 zemalja okupljenih u brazilskom Amazonu usvojilo je konsenzusom skroman dogovor o klimatskim akcijama na Konferenciji UN - COP30, bez plana za postepeno ukidanje fosilnih goriva.