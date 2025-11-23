Slušaj vest

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš pozdravio je usvajanje teksta na kraju Konferencije UN o klimatskim promenama - COP30 u Brazilu, priznajući da se "mnogi mogu osećati razočarano" ishodom razgovora.

"COP funkcionišu konsenzusom, a u vremenima geopolitičkih podela, postizanje konsenzusa je teže nego ikad", rekao je Gutereš.

Što se tiče borbe protiv klimatskih promena, "nastaviću da se zalažem za veće ambicije i veću solidarnost", dodao je generalni sekretar UN.

Gotovo 200 zemalja okupljenih u brazilskom Amazonu usvojilo je konsenzusom skroman dogovor o klimatskim akcijama na Konferenciji UN - COP30, bez plana za postepeno ukidanje fosilnih goriva.

Dogovor se poziva na bivši Pariski sporazum i klimatsku saradnju. Međutim, poziva samo na ubrzanje akcije na dobrovoljnoj osnovi i samo indirektno pominje postepeno ukidanje fosilnih goriva, bez eksplicitnog navođenja detalja.

Ne propustitePlanetaJEZIV POŽAR NA SAMITU COP30 U BRAZILU: Nastala opšta panika, delegati beže dok vatrena stihija guta Plavu zonu: Dramatični snimci obilaze svet (VIDEO)
pozar
PlanetaDETALJI HAPŠENJA TRAMPOVOG SAVEZNIKA! Bolsonara odveli u ZATVOR "dostojanstveno", bez lisica i medijske pompe, i dalje je POLITIČKA GROMADA! (FOTO/VIDEO)
profimedia0630941678-zair-bolsonaro.jpg
PlanetaUHAPŠEN BIVŠI PREDSEDNIK BRAZILA! Sin organizovao stražu da čuvaju Žaira Bolsonara, a onda je policija upala u kuću! (FOTO/VIDEO)
zair-bolsonaro.jpg
PlanetaSEVERINA NAREDILA UBISTVO SVOG OCA: Ovo je najmračnija porodična priča - Zbog onog što joj je radio MRZELA GA SVIM SRCEM, a oružje od kog je stradao je MORBIDNO
1.jpg