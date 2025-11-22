Slušaj vest

Vazdušni saobraćaj, civilni i vojni, na aerodromu u Ajndhovenu na jugu Holandije obustavljen je večeras nakon što je primećeno više dronova, saopštio je holandski ministar odbrane Ruben Brekelmans.

On je naveo u objavi na platfomri X da je oprema za borbu protiv dronova spremna za dejstvo, kao i da je istraga o tom slučaju u toku.

Holandsko ministarstvo odbrane saopštilo je ranije danas da je holandska vojska upotrebila oružje protiv dronova koji su uočeni iznad vazduhoplovne baze u Volkelu, oko 40 kilometara severoistočno od Ajndhovena, preneo je Rojters.

Aerodrom u Ajndhovenu služi i kao civilni i kao vojni aerodrom.

Dronovi i drugi upadi u vazdušni prostor evropskih zemalja izazvali su značajne poremećaje poslednjih meseci.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen nazvala je upade dronova "hibridnim ratom", a pojedini evropski zvaničnici optužili su Rusiju za stoji iza tih upada.

