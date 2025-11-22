Slušaj vest

Osuđen na 27 godina zatvora zbog pokušaja puča, bivši šef države je danas stavljen u pritvor nakon što je pokušao da polomi nanogicu koju je morao da nosi od avgusta dok je bio u kućnom pritvoru, prema rečima sudije koji veruje da je Bolsonaro planirao bekstvo.

Na video snimku elektronska nanogica je i dalje na njegovom zglobu, ali je teško oštećena i izgorela.

Snimak možete pogledati na sajtu Vrhovnog suda Brazila.

Na pitanje kako je to uradio, čuje se Bolsonaro koji kaže da je koristio lemilicu, dodajući da je to uradio iz "radoznalosti".

Kurir.rs/Agencije