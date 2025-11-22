Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države su spremne da pokrenu novu fazu operacija vezanih za Venecuelu u narednim danima, rekla su četiri američka zvaničnika za Rojters, dok Trampova administracija pojačava pritisak na vladu predsednika Nikolasa Madura.

Rojters nije bio u mogućnosti da utvrdi tačno vreme ili obim novih operacija, niti da li je američki predsednik Donald Tramp doneo konačnu odluku o delovanju. Izveštaji o predstojećim akcijama su se umnožili poslednjih nedelja, jer je američka vojska rasporedila snage na Karibe usred pogoršanja odnosa sa Venecuelom.

Dva američka zvaničnika su rekla da će tajne operacije verovatno biti prvi deo nove akcije protiv Madura. Sva četiri zvaničnika citirana u ovom članku govorila su pod uslovom anonimnosti zbog osetljivosti predstojeće akcije Sjedinjenih Država.

Visoki zvaničnik administracije u subotu nije isključio ništa u vezi sa Venecuelom.

"Predsednik Tramp je spreman da iskoristi svaki element američke moći kako bi zaustavio prodor droge u našu zemlju i da odgovorne privede pravdi", rekao je zvaničnik, govoreći pod uslovom anonimnosti.

Foto: Shutterstock, CNP/AdMedia / Sipa Press / Profimedia, PAVEL BEDNYAKOV / POOL/AP POOL

Trampova administracija razmatra opcije vezane za Venecuelu kako bi se suprotstavila onome što je predstavila kao Madurovu ulogu u snabdevanju ilegalnim drogama koje su ubile Amerikance. On je negirao da ima bilo kakve veze sa ilegalnom trgovinom drogom.

Dva američka zvaničnika rekla su Rojtersu da razmatrane opcije uključuju pokušaj svrgavanja Madura.

Maduro, na vlasti od 2013. godine, tvrdio je da Tramp želi da ga svrgne i da će građani Venecuele i vojska pružiti otpor svakom takvom pokušaju.

Vojno gomilanje na Karibima je u toku već mesecima, a Tramp je odobrio tajne operacije CIA u Venecueli. Američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo upozorila je u petak glavne avio-kompanije na "potencijalno opasnu situaciju" prilikom letenja iznad Venecuele i pozvala ih na oprez.

Sjedinjene Američke Države planiraju u ponedeljak da označe Kartel de los Soles kao stranu terorističku organizaciju zbog njene navodne uloge u uvozu ilegalnih droga u Sjedinjene Američke Države, saopštili su zvaničnici. Trampova administracija optužila je Madura da predvodi Kartel de los Soles, što on poriče.

Foto: Printscreen/Facebook, AP Mark Schiefelbein, AP Maxim Shemetov, Printscreen/CBS News

Hegset najavljuje širi spektar mera posle proglašenja terorističke pretnje

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je prošle nedelje da oznaka terorista "donosi čitav niz novih opcija Sjedinjenim Državama".

Tramp je rekao da bi predstojeće označavanje omogućilo Sjedinjenim Državama da napadnu Madurovu imovinu i infrastrukturu u Venecueli, ali je takođe naznačio spremnost da potencijalno nastavi razgovore u nadi da će se postići diplomatsko rešenje.

Dva američka zvaničnika potvrdila su razgovore između Karakasa i Vašingtona. Nije bilo jasno da li bi ti razgovori mogli uticati na vreme ili obim američkih operacija.

Pit Hegset Foto: AP Kiyoshi Ota

Najveći nosač aviona američke mornarice, "Džerald R. Ford", stigao je u Karibe 16. novembra sa svojom udarnom grupom, pridruživši se najmanje sedam drugih ratnih brodova, nuklearnoj podmornici i avionima F-35.

Američke snage sprovode agresivne operacije

Američke snage u regionu su se do sada fokusirale na operacije protiv narkotika, iako okupljena vatrena moć daleko nadmašuje sve što im je potrebno. Američke trupe su od septembra izvele najmanje 21 napad na navodne brodove sa drogom na Karibima i Pacifiku, ubivši najmanje 83 osobe.

Grupe za ljudska prava osudile su napade kao nezakonita vansudska ubistva civila, a neki američki saveznici izrazili su sve veću zabrinutost da Vašington možda krši međunarodno pravo.

Vašington je u avgustu udvostručio nagradu za informacije koje bi dovele do hapšenja Madura na 50 miliona dolara.