Slušaj vest

Lideri osam nordijskih i baltičkih zemalja saopštili su danas da su razgovarali sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, ponovo potvrdivši svoju podršku Kijevu i obavezavši se da će nastaviti isporuke oružja, uz jačanje evropske odbrane da bi se odvratila dalja ruska gresija.

U zajedničkom saopštenju, Danska, Island, Estonija, Letonija, Litvanija, Finska, Norveška i Švedska naNvele su da se Rusija do sada nije obavezala na prekid vatre niti na bilo kakve korake koji bi vodili ka miru, prenosi Rojters.

"Rešenja koja poštuju suverenitet Ukrajine i koja će doneti veću bezbednost i stabilnost Ukrajini i Evropi imaju našu punu podršku", dodaje se u saopštenju.

Grupa nordijskih i baltičkih zemalja je, takođe, podržala pooštravanje sankcija i šire ekonomske mere protiv Moskve sve dok se rat nastavlja.

Saopštenje je objavljeno u trenutku kada Ukrajina i evropski saveznici pokušavaju da usaglase odgovor na američki plan od 28 tačaka za okončanje rata, navodi Rojters.