SNAŽNA PODRŠKA UKRAJINI: Lideri osam baltičkih i nordijskih zemalja nastavljaju isporuku oružja Kijevu
Lideri osam nordijskih i baltičkih zemalja saopštili su danas da su razgovarali sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, ponovo potvrdivši svoju podršku Kijevu i obavezavši se da će nastaviti isporuke oružja, uz jačanje evropske odbrane da bi se odvratila dalja ruska gresija.
U zajedničkom saopštenju, Danska, Island, Estonija, Letonija, Litvanija, Finska, Norveška i Švedska naNvele su da se Rusija do sada nije obavezala na prekid vatre niti na bilo kakve korake koji bi vodili ka miru, prenosi Rojters.
"Rešenja koja poštuju suverenitet Ukrajine i koja će doneti veću bezbednost i stabilnost Ukrajini i Evropi imaju našu punu podršku", dodaje se u saopštenju.
Grupa nordijskih i baltičkih zemalja je, takođe, podržala pooštravanje sankcija i šire ekonomske mere protiv Moskve sve dok se rat nastavlja.
Saopštenje je objavljeno u trenutku kada Ukrajina i evropski saveznici pokušavaju da usaglase odgovor na američki plan od 28 tačaka za okončanje rata, navodi Rojters.
Kurir.rs/Agencije