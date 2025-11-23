Izgubio kontrolu nad motociklom i pao na dno kugle

Izgubio kontrolu nad motociklom i pao na dno kugle

Slušaj vest

Strašna nesreća dogodila se u italijanskom cirkusu kada je motociklista akrobata poginuo nakon što je opasan vratolomski trik pošao po zlu pred šokiranom publikom.

Tragedija se dogodila u gradu Sant'Anastazija, blizu Napulja, tokom predstave Carskog kraljevskog cirkusa, izveštava Traženi u Rimu .

Kobna tačka „Globusa smrti“

Nesreća se dogodila tokom izvođenja čuvene akrobacije „Globus smrti“, u kojoj su tri profesionalna motociklista istovremeno vozila unutar velike čelične sfere. Trojica muškaraca - 26-godišnji Čileanac, 43-godišnji Meksikanac i Kolumbijac istih godina - izvodili su svoj tačkaš u mraku, a jedino svetlo je dolazilo od LED svetla na njihovim kostimima.

Prema prvim informacijama, 26-godišnji Čileanac je u jednom trenutku izgubio kontrolu nad motociklom i pao na dno kugle. Druga dva vozača su pokušala da uspore kako bi ga izbegla, ali je u ograničenom prostoru došlo do žestokog sudara koji je naglo prekinuo predstavu.

Kada su se upalila svetla, postalo je jasno da je situacija izuzetno ozbiljna. Prema pisanju lista „Korijere dela Sera“, dvadesetšestogodišnjak je preminuo nekoliko trenutaka kasnije. Meksički akrobata je hitno prebačen u bolnicu „Ospedale del Mare“ i nalazi se u kritičnom stanju, dok je kolumbijski motociklista prošao bez ozbiljnih povreda.

Tragedija se odigrala pred prepunom salom, uključujući veliki broj dece, od kojih su mnoga snimala predstavu mobilnim telefonima. Na snimku koji se proširio društvenim mrežama, čuje se kako cirkuski spiker govori publici, verovatno nesvestan ozbiljnosti situacije: „Dame i gospodo, ove stvari se dešavaju. To je predstava uživo.“

Policija je pokrenula istragu i prikuplja amaterske snimke od posetilaca kako bi utvrdila tačne okolnosti nesreće, koju je gradonačelnik Domeniko Espozito opisao kao „razarajuću“.

„Znam da je bilo prisutno mnogo dece koja su bila svedoci ove tragedije“, rekao je Espozito. „Saosećamo sa tugom porodica pogođenih ovim tragičnim događajem".

Karabinjeri su u petak uveče saopštili da neće odmah objaviti imena žrtava jer njihove porodice žive u inostranstvu i još uvek nisu obaveštene o tragediji. Imperijalni kraljevski cirkus, istorijska kompanija kojom od početka 20. veka upravlja porodica Del'Akva, obustavio je sve svoje predstave do daljnjeg.

Kurir.rs/Index/Agencije