Ukrajinska vojska navodno je tokom noći 23. novembra izvela napad na Šaturinsku termoelektranu u Moskovskoj oblasti, preneli su ruski Telegram kanali.

Na društvenim mrežama pojavili su se navodni snimci koji prikazuju veliku eksploziju i požar u elektrani nakon što je projektil pogodio cilj.

List "Kijev independent" navodi da ove informacije trenutno ne može da verifikuje, a ukrajinska vojska za sada nije komentarisala izveštaje o napadu.

Ukrajinske snage su izvele napad dronovima na rusku prestonicu, a navodno je pogođena termoelektrana koja je nalazi u Moskovskoj oblasti na 130 kilometara od centra Moskve. Obustavljeni su letovi na aerodromu Žukovski.

Gde se nalazi termoelektrana?

Šaturinska termoelektrana nalazi se oko 120 kilometara istočno od Moskve, na periferiji Moskovske oblasti.

Ranije tokom noći, gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin saopštio je da su dve ukrajinske bespilotne letelice oborene na putu ka prestonici.

Rosavijacija, ruska vazduhoplovna agencija, takođe je objavila da je aerodrom Žukovski privremeno obustavio rad zbog prisustva dronova u regionu.

Ukrajinski napadi na vojnu i industrijsku infrastrukturu

Ukrajina redovno izvodi napade na vojne i industrijske objekte u Rusiji i na teritorijama pod kontrolom ruskih snaga, oslanjajući se pre svega na domaće dronove. Trenutno nema dostupnih informacija o razmeri štete niti o eventualnim žrtvama.

Međusobni napadi na energetsku infrastrukturu

Napad dolazi u trenutku kada je Kijev intenzivirao napade na rusku naftnu, gasnu i energetsku infrastrukturu, koja predstavlja ključni izvor prihoda za Moskvu u ratu u Ukrajini.