Slušaj vest

Pripadnici proukrajinske partizanske grupe Atešsabotirali su električnu lokomotivu koja je navodno korišćena za prevoz vojnog tereta iz ruskog grada Rostova na Donu, saopštila je ova grupa 23. novembra.

Na objavljenom snimku navodnog čina sabotaže vidi se kako operativci Ateša polivaju lokomotivu zapaljivom tečnošću. Drugi snimak prikazuje unutrašnjost lokomotive zahvaćene požarom.

Grupa je na Telegramu navela da je operacija sabotaže "poremetila red vožnje vozova koji prevoze municiju, opremu i rezerve" ka prvoj liniji fronta.

Lokacija napada i verodostojnost izveštaja

Navodni napad dogodio se u blizini stanice Rostov-Tovarni, teretne železničke stanice u gradu. Ukrajinski list "Kijev independent" nije mogao da potvrdi ove navode u trenutku objavljivanja, a obim pričinjene štete još nije poznat.

Rostov kao ključni logistički centar

Rostov na Donu nalazi se na oko 65 kilometara jugoistočno od rusko-ukrajinske granice i služi kao "glavni distributivni centar za južnu i istočnu grupaciju snaga", navela je grupa Ateš.

Pokret Ateš redovno izvodi sabotaže na teritoriji Rusije i na područjima Ukrajine pod kontrolom Rusije.

Raniji napadi grupe Ateš