SMELA AKCIJA UKRAJINSKIH DIVERZANATA! Napravili HAOS u Rostovu na Donu, objavljeni snimci NAPADA! (FOTO/VIDEO)
Pripadnici proukrajinske partizanske grupe Atešsabotirali su električnu lokomotivu koja je navodno korišćena za prevoz vojnog tereta iz ruskog grada Rostova na Donu, saopštila je ova grupa 23. novembra.
Na objavljenom snimku navodnog čina sabotaže vidi se kako operativci Ateša polivaju lokomotivu zapaljivom tečnošću. Drugi snimak prikazuje unutrašnjost lokomotive zahvaćene požarom.
Grupa je na Telegramu navela da je operacija sabotaže "poremetila red vožnje vozova koji prevoze municiju, opremu i rezerve" ka prvoj liniji fronta.
Lokacija napada i verodostojnost izveštaja
Navodni napad dogodio se u blizini stanice Rostov-Tovarni, teretne železničke stanice u gradu. Ukrajinski list "Kijev independent" nije mogao da potvrdi ove navode u trenutku objavljivanja, a obim pričinjene štete još nije poznat.
Rostov kao ključni logistički centar
Rostov na Donu nalazi se na oko 65 kilometara jugoistočno od rusko-ukrajinske granice i služi kao "glavni distributivni centar za južnu i istočnu grupaciju snaga", navela je grupa Ateš.
Pokret Ateš redovno izvodi sabotaže na teritoriji Rusije i na područjima Ukrajine pod kontrolom Rusije.
Raniji napadi grupe Ateš
Ranije ovog meseca, diverzanti su izvestili o sabotaži železničke opreme u Zaporoškoj oblastikoja je većim delom pod kontrolom ruskih snaga. Grupa je tada navela da je uništila relejni orman, čime je usporen transport vojnog osoblja i snabdevanja ka frontu.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Foto: Ilustracija/Preneo: V.M.)