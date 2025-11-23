Slušaj vest

Vazdušni saobraćaj na aerodromu Ajndhoven, na jugu Holandije, bio je obustavljen nekoliko sati u subotu uveče zbog nekoliko dronova koji su se pojavili blizu aerodroma, saopštio je holandski ministar odbrane Ruben Brekelmans u objavi na platformi Iks.

Saobraćaj je ponovo uspostavljen oko 23 časa, dva sata nakon što je ministar prvi put prijavio poremećaj.

- Vojska je preduzela mere. Iz bezbednosnih razloga ne možemo podeliti više informacija - rekao je Brekelmans.

Pucano na dronove iznad vojne baze Volkel

Holandsko ministarstvo odbrane saopštilo je ranije u subotu da je vojska u petak uveče upotrebila naoružanje protiv dronova koji su primećeni iznad vojne vazduhoplovne baze Volkel, oko 40 kilometara severoistočno od Ajndhovena.

Aerodrom Ajndhoven služi i kao civilni i kao vojni aerodrom. Svi letovi su bili privremeno obustavljeni, naveo je Brekelmans.

Upitano o poreklu dronova, Ministarstvo odbrane nije imalo dodatnih komentara.

Porast incidenata s dronovima širom Evrope

Dronovi i drugi upadi u vazdušni prostor poslednjih meseci izazvali su ozbiljne poremećaje širom Evrope. U septembru je više od 20 ruskih dronova ušlo u poljski vazdušni prostor, a tri ruska vojna aviona narušila su vazdušni prostor Estonijena 12 minuta.