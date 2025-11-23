"VOJSKA JE PREDUZELA MERE" Otvorena vatra na dronove iznad vojne baze NATO-a! (FOTO)
Vazdušni saobraćaj na aerodromu Ajndhoven, na jugu Holandije, bio je obustavljen nekoliko sati u subotu uveče zbog nekoliko dronova koji su se pojavili blizu aerodroma, saopštio je holandski ministar odbrane Ruben Brekelmans u objavi na platformi Iks.
Saobraćaj je ponovo uspostavljen oko 23 časa, dva sata nakon što je ministar prvi put prijavio poremećaj.
- Vojska je preduzela mere. Iz bezbednosnih razloga ne možemo podeliti više informacija - rekao je Brekelmans.
Pucano na dronove iznad vojne baze Volkel
Holandsko ministarstvo odbrane saopštilo je ranije u subotu da je vojska u petak uveče upotrebila naoružanje protiv dronova koji su primećeni iznad vojne vazduhoplovne baze Volkel, oko 40 kilometara severoistočno od Ajndhovena.
Aerodrom Ajndhoven služi i kao civilni i kao vojni aerodrom. Svi letovi su bili privremeno obustavljeni, naveo je Brekelmans.
Upitano o poreklu dronova, Ministarstvo odbrane nije imalo dodatnih komentara.
Porast incidenata s dronovima širom Evrope
Dronovi i drugi upadi u vazdušni prostor poslednjih meseci izazvali su ozbiljne poremećaje širom Evrope. U septembru je više od 20 ruskih dronova ušlo u poljski vazdušni prostor, a tri ruska vojna aviona narušila su vazdušni prostor Estonijena 12 minuta.
Od tada, brojni letovi dronova, uglavnom nepoznatog porekla, remete funkcionisanje evropskog vazdušnog prostora. Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen okarakterisala je ovakve upade kao "hibridno ratovanje".
(Kurir.rs/V.M.)