KURIR U IZRAELU Kako se narod oporavlja od dve godine rata N MARK REGEV: Mi smo otporan narod, možemo ponovo da se podignemo, zemlja je iz krize izašla jača nego pre PN Mislim da postoji osećaj da se situacija promenila. U Libanu se promenila u našu korist, situacija u Siriji se promenila u našu korist, situacija u Gazi se promenila u našu korist. To ne znači da je posao završen svuda, ali mislim da ljudi osećaju da je zemlja izašla iz krize jača nego pre. Hamas će biti okončan. početak Dvе godine pakla od 7. oktobra nisu slomile Izrael. Nakon strašnog udara i stotine dana iskušenja i bezbednosnog rizika, zemlja se oporavlja i iznova pokazuje svoju otpornost i žilavost. Narod ponovo gradi svakodnevicu i Tel Aviv, odakle Kurir na poziv Ministarstva spoljnih poslova Izraela i ambasade Izraela u Srbiji, ima priliku da izveštava, živi u novoj snazi. O nedavno potpisanom miru i oporavku nacije razgovarali smo sa Markom Regevim, diplomatom i bivšim visokim zvaničnikom izraelske vlade. On je jedan od najprepoznatljivijih izraelskih diplomata, čovek čija je karijera decenijama oblikovala međunarodni imidž Izraela i čija se reč s pažnjom slušala širom sveta. S pažnjom smo je slušali i mi u srcu Tel Aviva. Gospodine Regev, kako se izraelski narod, ljudi, oporavljaju posle dve godine rata? Nije bilo lako, bilo je teško, veoma teško. To su bile dve teške godine za Izraelce, a u svakom konfliktu najgore je plaćati cenu u ljudskim životima, u ljudima koji su poginuli. Na svakog vojnika koji je poginuo u borbi dolaze još trojica koji su ranjeni, fizički ili psihološki. To je izuzetno teško. Porodice su rasturene... porodice talaca, sve je to bilo veoma, veoma bolno. Ali najgore je proći kroz sve to, a ne ostvariti pobedu. Ako ljudi misle da smo platili cenu, ali da smo na kraju izašli kao pobednici, to menja sve. I da li je tako? Mislim da postoji osećaj da se situacija promenila. U Libanu se promenila u našu korist, situacija u Siriji se promenila u našu korist, situacija u Gazi se promenila u našu korist. To ne znači da je posao završen svuda, ali mislim da ljudi osećaju da je zemlja izašla iz krize jača nego pre. I zato, cena koju smo platil, ne kažem da je bilo dobro što smo je platili, nije bilo dobro. Ali ako smo već morali da platimo cenu, barem sada izlazimo iz toga kao pobednici. Kako ljudi žive sada? Ako danas prošetate ulicama Tel Aviva, to ćete osetiti, ljudi ponovo žive normalno. Reći ću vam nešto, nikada nisam studirao ekonomiju, ali ovo je činjenica, izraelski šekel je skoro na istorijskom maksimumu u odnosu na američki dolar, a ne razumem zašto, imajući u vidu kroz šta smo prošli u ove dve teške godine. Izraelska berza je takođe visoko. Dakle, očigledno radimo nešto kako treba, nešto funkcioniše. Ponavljam, bilo je veoma teško, ali mislim da smo mi otporan narod. Možemo ponovo da se podignemo i nastavićemo tako. Da, situacija je zaista komplikovana, i posle toliko krvi i mržnje, šta bi, po vašem mišljenju, bilo održivo rešenje za Bliski Istok i za državu Izrael? Izrael je napravio mir sa Marokom. Imamo mir sa Egiptom, imamo mir sa Jordanom, imamo mir sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, imamo mir sa Bahreinom. Od dvadeset članica Arapske lige, sa pet već imamo mir, to je jedna četvrtina. Ako u narednim mesecima dobijemo proboj sa Saudijskom Arabijom, i druge će slediti. To je velika promena. To je budućnost, gde se umereni, pragmatični akteri Bliskog istoka udružuju protiv ekstremističkih islamističkih snaga. A kakva je sudbina Hamasa? Biće okončan. Ne možete nešto zauvek potpuno eliminisati, ali oni neće upravljati Gazom kada ovo bude završeno. Hvala vam na vremenu. Silvija Slamnig