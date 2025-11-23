POLICIJSKA AKCIJA JE OKARAKTERISANA KAO VEOMA BRUTALNA

POLICIJSKA AKCIJA JE OKARAKTERISANA KAO VEOMA BRUTALNA

Slušaj vest

Civilna policijaRio de Žaneira potvrdila je da je preminuo još jedan policajac ranjen u najsmrtonosnijoj brazilskoj operaciji protiv droge, čime je broj poginulih policajaca u toj akciji porastao na pet.

1/12 Vidi galeriju Sahrana ubijenog brazilskog policajca tokom sukoba sa narko bandama u Riju Foto: ANDRE COELHO/EFE, Fabricio Sousa/AP

To je najveći broj poginulih policajaca ikada zabeležen u nekoj raciji u toj zemlji, prenosi Rojters. U operaciji, sprovedenoj 28. oktobra u kompleksima favela Penha i Alemao na severu Rio de Žaneira, ukupno su poginule 122 osobe.

Guverner Klaudio Kastro pozdravio je raciju kao uspešnu, ali su grupe za ljudska prava osudile bezbednosne snage, navodeći zapanjujući broj poginulih i ono što opisuju kao preteranu brutalnost.

1/11 Vidi galeriju Brazil Rio de Žaneiro Foto: Silvia Izquierdo/AP

Policijska operacija bila je usmerena na članove Comando Vermelho, dugogodišnje kriminalne organizacije koja ima uporište u Riju i drugim regijama Brazila.