RASTE BROJ UBIJENIH POLICAJACA! Novi bilans NAJSMRTONOSNIJE i NAJBRUTALNIJE brazilske operacije protiv narko bandi u Riju! (FOTO/VIDEO)
Civilna policijaRio de Žaneira potvrdila je da je preminuo još jedan policajac ranjen u najsmrtonosnijoj brazilskoj operaciji protiv droge, čime je broj poginulih policajaca u toj akciji porastao na pet.
To je najveći broj poginulih policajaca ikada zabeležen u nekoj raciji u toj zemlji, prenosi Rojters. U operaciji, sprovedenoj 28. oktobra u kompleksima favela Penha i Alemao na severu Rio de Žaneira, ukupno su poginule 122 osobe.
Guverner Klaudio Kastro pozdravio je raciju kao uspešnu, ali su grupe za ljudska prava osudile bezbednosne snage, navodeći zapanjujući broj poginulih i ono što opisuju kao preteranu brutalnost.
Policijska operacija bila je usmerena na članove Comando Vermelho, dugogodišnje kriminalne organizacije koja ima uporište u Riju i drugim regijama Brazila.