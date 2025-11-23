"Svi čekamo da se nešto desi"

"Svi čekamo da se nešto desi"

Slušaj vest

Venecuelanske vlasti na čelu sa Nikolasom Madurom strepe zbog pretnji američkog predsednika Donalda Trampa vojnom akcijom. Za to vreme, prema pisanju Bi-Bi-Sija, obični Venecuelanci provode dane pokušavajući da obezbede šta će jesti.

Na pijaci Kvinta Krespo, popularnom mestu u centru Karakasa, svaka vest o mogućem sukobu sekundarna je briga za ljude koji proveravaju novčanike u potrazi za dovoljno gotovine.

- Neće biti nikakve intervencije, ništa od toga. Ono što nas zaista brine jeste rast dolara - kaže Alehandro Oreljano za BBC Mundo, ispijajući kafu dok čeka mušterije koje nikako da stignu.

Američke vojne pripreme i strah od eskalacije

Poslednjih nedelja Trampova administracija rasporedila je hiljade vojnika i vojnu opremu u blizini Venecuele, uključujući i najveći ratni brod na svetu.

U subotu su najmanje četiri međunarodne avio-kompanije otkazale letove ka i iz zemlje, nakon upozorenja američkih vazduhoplovnih vlasti o "pojačanoj vojnoj aktivnosti" oko Venecuele.

To se dogodilo posle niza američkih vazdušnih napada na navodne narko-brodove na Karibima i u istočnom Pacifiku, u kojima je poginulo više od 80 ljudi.

Vašington tvrdi da se radi o borbi protiv trgovine narkoticima, dok Maduro smatra da je sve to pritisak kako bi bio zbačen sa vlasti. Alehandro međutim umanjuje značaj ratnih poruka između SAD i Venecuele.

1/12 Vidi galeriju Američki raketni razarač "USS Grejvli" sa vojskom Trinidada i Tobaga vežba blizu obala Venecuele Foto: Robert Taylor/AP

Glavni neprijatelj su inflacija i nestašica hrane

Alehandro već pet godina prodaje povrće na pijaci.

- Pogledajte kako je prazno - kaže, pokazajući dugačak, skoro pust prolaz pun svežeg voća i povrća.

Božićne pesme sviraju, ali praznična atmosfera je potisnuta oštrim rastom cena hrane i slabljenjem kupovne moći.

Bolivarje ove godine izgubio oko 80% vrednosti, prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda.

Kilogram piletine košta oko četiri puta više od zvanične mesečne minimalne plate!

Iako država daje bonuse penzionerima i zaposlenima u javnom sektoru, i dalje je premalo za osnovnu korpu prehrambenih proizvoda.

1/16 Vidi galeriju Američki nosač aviona Džerald Ford Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia, U.S. Navy / Zuma Press / Profimedia, EPA, Profimedia

"Nemamo novca da se spremamo za rat"

Konsuelo, 74-godišnja penzionisana profesorka koja još uvek radi, ne veruje u mogućnost oružanog sukoba sa SAD i kaže da Venecuelanci nemaju sredstava da se snabdevaju u slučaju rata.

- Neka bude šta bude i gotovo! Da li je istina, da li je laž, to samo razboli čoveka. Treba ostati miran, emocije utiču i na zdravlje. Nisam kupovala zalihe, za to treba mnogo novca - kaže za Bi-Bi-Si.

1/24 Vidi galeriju Građani Venecuele Foto: MIGUEL GUTIERREZ/EFE, Ariana Cubillos/AP, Ariana Cubillos/AP

Strah od represije i autocenzura

Dvoje venecuelanskih ekonomista konsultovanih za izveštaj odbili su da govore za britanski list, zbog straha od odmazde, piše Bi-Bi-Si.

Drugi stručnjak, koji je želeo da ostane anoniman, rekao je da je "inflacija oko 20% mesečno." MMFpredviđa rast cena od 548% ove godine i čak 629% u 2026. godine, što je najviše na kontinentu.

Neki vide potencijalnu američku intervenciju kao priliku za promenu režima, ali se plaše javno da govore.

- Plašimo se, ćutimo, da nas ne strpaju u zatvor. Nekad sam objavljivala stvari, a sad više ne, ne smem, ko zna ko bi mogao da me prijavi - kaže žena trgovac iz Sijudad Bolivara.

1/10 Vidi galeriju Nikolas Maduro, predsednik Venecuele Foto: Ariana Cubillos/AP, Maxim Shemetov/Pool Reuters, YURI KOCHETKOV/EPA

Atmosfera straha nakon hapšenja posle spornih izbora

Veći deo društva izbegava da govori o temama osetljivim po Madurovu vlast, posle talasa hapšenja i protesta zbog spornih predsedničkih izbora 2024. godine, koje je međunarodna zajednica široko odbacila.

Opozicija i brojne zemlje, uključujući SAD, priznale su opozicionog kandidata Edmunda Gonzalesa za legitimno izabranog predsednika.

Zvanični podaci pokazuju da je posle izbora više od 2.000 ljudi uhapšeno. Trenutno, 884 osobe su u zatvoru iz političkih razloga, navodi organizacija Foro Penal.

"Svi čekamo da se nešto desi"

Barbara Marero, 40-godišnja poslastičarka, kaže da "svi čekamo da se nešto desi, jer je pravedno i neophodno. Godinama živimo u bedi."

- Venecuelanci žive iz dana u dan, nadajući se nečemu, ali svi se plaše da govore - ističe ona.

Ester Gevara (53) zaposlena u medicinskoj laboratoriji, ne krije brigu zbog razmeštanja američke flote.

- Brinem se, jer ne znamo šta se dešava, možda će upasti, bombardovati. Ljudi misle da će biti u redu, ali ovo je ozbiljno. Mnogo nevinih ljudi može poginuti. Nešto se kuva, osećam, ali čekam - kaže ona.

1/10 Vidi galeriju Prijave u Venecueli u redove milicije nakon što su SAD poslale razarače za borbu protiv narko-kartela u toj zemlji Foto: Ariana Cubillos/AP

Na ulicama Karakasa život ide dalje

Na prometnom bulevaru u istočnom Karakasu sve izgleda uobičajeno. Ulični prodavci viču, prolaznici se kreću na sve strane.

Tamo je i Havijer Haramiljo (57), koji traži robu za preprodaju tokom Božića. Radoznalo pita za nosač aviona "Džerald Ford" koji su SAD poslale u Karibe.

- Ne mislim da će se napad dogoditi. Mislim da može da bude dijaloga i dogovora.

Ali dodaje da ga svako isključenje struje natera da pomisli: "Evo ih, ušli su."

Tramp je rekao da je otvoren za dijalog s Madurom, ali da ne isključuje ni vojnu akciju. Bilo kako bilo, Havijer ponavlja: