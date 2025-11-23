(FOTO GALERIJA) GRAĐANI VENECUELE PREPLAŠENI, ALI NE ZBOG RATA! Kilo piletine košta četiri puta više od mesečne minimalne plate! "Godinama živimo u bedi"
Venecuelanske vlasti na čelu sa Nikolasom Madurom strepe zbog pretnji američkog predsednika Donalda Trampa vojnom akcijom. Za to vreme, prema pisanju Bi-Bi-Sija, obični Venecuelanci provode dane pokušavajući da obezbede šta će jesti.
Na pijaci Kvinta Krespo, popularnom mestu u centru Karakasa, svaka vest o mogućem sukobu sekundarna je briga za ljude koji proveravaju novčanike u potrazi za dovoljno gotovine.
- Neće biti nikakve intervencije, ništa od toga. Ono što nas zaista brine jeste rast dolara - kaže Alehandro Oreljano za BBC Mundo, ispijajući kafu dok čeka mušterije koje nikako da stignu.
Američke vojne pripreme i strah od eskalacije
Poslednjih nedelja Trampova administracija rasporedila je hiljade vojnika i vojnu opremu u blizini Venecuele, uključujući i najveći ratni brod na svetu.
U subotu su najmanje četiri međunarodne avio-kompanije otkazale letove ka i iz zemlje, nakon upozorenja američkih vazduhoplovnih vlasti o "pojačanoj vojnoj aktivnosti" oko Venecuele.
To se dogodilo posle niza američkih vazdušnih napada na navodne narko-brodove na Karibima i u istočnom Pacifiku, u kojima je poginulo više od 80 ljudi.
Vašington tvrdi da se radi o borbi protiv trgovine narkoticima, dok Maduro smatra da je sve to pritisak kako bi bio zbačen sa vlasti. Alehandro međutim umanjuje značaj ratnih poruka između SAD i Venecuele.
Glavni neprijatelj su inflacija i nestašica hrane
Alehandro već pet godina prodaje povrće na pijaci.
- Pogledajte kako je prazno - kaže, pokazajući dugačak, skoro pust prolaz pun svežeg voća i povrća.
Božićne pesme sviraju, ali praznična atmosfera je potisnuta oštrim rastom cena hrane i slabljenjem kupovne moći.
Bolivarje ove godine izgubio oko 80% vrednosti, prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda.
Kilogram piletine košta oko četiri puta više od zvanične mesečne minimalne plate!
Iako država daje bonuse penzionerima i zaposlenima u javnom sektoru, i dalje je premalo za osnovnu korpu prehrambenih proizvoda.
"Nemamo novca da se spremamo za rat"
Konsuelo, 74-godišnja penzionisana profesorka koja još uvek radi, ne veruje u mogućnost oružanog sukoba sa SAD i kaže da Venecuelanci nemaju sredstava da se snabdevaju u slučaju rata.
- Neka bude šta bude i gotovo! Da li je istina, da li je laž, to samo razboli čoveka. Treba ostati miran, emocije utiču i na zdravlje. Nisam kupovala zalihe, za to treba mnogo novca - kaže za Bi-Bi-Si.
Strah od represije i autocenzura
Dvoje venecuelanskih ekonomista konsultovanih za izveštaj odbili su da govore za britanski list, zbog straha od odmazde, piše Bi-Bi-Si.
Drugi stručnjak, koji je želeo da ostane anoniman, rekao je da je "inflacija oko 20% mesečno." MMFpredviđa rast cena od 548% ove godine i čak 629% u 2026. godine, što je najviše na kontinentu.
Neki vide potencijalnu američku intervenciju kao priliku za promenu režima, ali se plaše javno da govore.
- Plašimo se, ćutimo, da nas ne strpaju u zatvor. Nekad sam objavljivala stvari, a sad više ne, ne smem, ko zna ko bi mogao da me prijavi - kaže žena trgovac iz Sijudad Bolivara.
Atmosfera straha nakon hapšenja posle spornih izbora
Veći deo društva izbegava da govori o temama osetljivim po Madurovu vlast, posle talasa hapšenja i protesta zbog spornih predsedničkih izbora 2024. godine, koje je međunarodna zajednica široko odbacila.
Opozicija i brojne zemlje, uključujući SAD, priznale su opozicionog kandidata Edmunda Gonzalesa za legitimno izabranog predsednika.
Zvanični podaci pokazuju da je posle izbora više od 2.000 ljudi uhapšeno. Trenutno, 884 osobe su u zatvoru iz političkih razloga, navodi organizacija Foro Penal.
"Svi čekamo da se nešto desi"
Barbara Marero, 40-godišnja poslastičarka, kaže da "svi čekamo da se nešto desi, jer je pravedno i neophodno. Godinama živimo u bedi."
- Venecuelanci žive iz dana u dan, nadajući se nečemu, ali svi se plaše da govore - ističe ona.
Ester Gevara (53) zaposlena u medicinskoj laboratoriji, ne krije brigu zbog razmeštanja američke flote.
- Brinem se, jer ne znamo šta se dešava, možda će upasti, bombardovati. Ljudi misle da će biti u redu, ali ovo je ozbiljno. Mnogo nevinih ljudi može poginuti. Nešto se kuva, osećam, ali čekam - kaže ona.
Na ulicama Karakasa život ide dalje
Na prometnom bulevaru u istočnom Karakasu sve izgleda uobičajeno. Ulični prodavci viču, prolaznici se kreću na sve strane.
Tamo je i Havijer Haramiljo (57), koji traži robu za preprodaju tokom Božića. Radoznalo pita za nosač aviona "Džerald Ford" koji su SAD poslale u Karibe.
- Ne mislim da će se napad dogoditi. Mislim da može da bude dijaloga i dogovora.
Ali dodaje da ga svako isključenje struje natera da pomisli: "Evo ih, ušli su."
Tramp je rekao da je otvoren za dijalog s Madurom, ali da ne isključuje ni vojnu akciju. Bilo kako bilo, Havijer ponavlja:
- Više brinemo o hrani. Venecuela je u lošem stanju. Inflacija nas izjeda.