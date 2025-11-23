Slušaj vest

Visoki zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine, kao i savetnici za nacionalnu bezbednost Francuske, Velike Britanije i Nemačke, sastaće se danas u Ženevi kako bi razgovarali o američkom nacrtu plana za okončanje rata u Ukrajini.

Specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof i državni sekretar Marko Rubio stigli su u Ženevu radi razgovora o okončanju ruske invazije, koja sada ulazi u četvrtu godinu.

U petak je predsednik SAD Donald Tramp poručio da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ima rok do četvrtka da prihvati Trampov mirovni plan od 28 tačaka koji predviđa da Ukrajina preda deo teritorije, prihvati ograničenja nametnuta ukrajinskoj vojsci i da odustane od ambicija da se priključi NATO-u.

- Nadamo se da ćemo "ispeglati" finalne detalje i pripremiti sporazum koji je povoljan za Ukrajinu. Ništa neće biti dogovoreno dok se dvojica predsednika, Tramp i Zelenski, ne sastanu - rekao je američki zvaničnik.

Dolazak delegacija i uloga evropskih saveznika

Sekretar američke vojske, Danijel Driskol, stigao je u Ženevu pre početka razgovora, a dolazak ukrajinske delegacije očekivao se u subotu uveče. Ukrajina je potvrdila svoje učešće.

U razgovorima će učestvovati i savetnici za nacionalnu bezbednost tzv. E3 saveza - Francuska, Velika Britanija i Nemačka - kao i predstavnici Evropske unije. Diplomatski izvori navode da Italija šalje svog zvaničnika.

Evropski i zapadni lideri ocenili su u subotu da je američki plan, koji podržava ključne ruske zahteve, osnov za pregovore, ali da zahteva "dodatni rad", ne bi li se za Kijev obezbedio povoljniji sporazum pre roka u četvrtak.

Nemačka je, prema izvorima iz vlade, poslala sopstveni evropski nacrt mira u Ukrajini i američkoj administraciji, koji je zasnovan na američkoj verziji.

Zelenski upozorava na rizike po Ukrajinu

Uoči pregovora, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da Ukrajina rizikuje da izgubi svoje dostojanstvo i slobodu ili podršku Vašingtona ukoliko bi prihvatila plan u sadašnjoj formi.

Komentar Moskve

Ruski predsednik Vladimir Putin nazvao je plan osnovom za rešavanje sukoba, ali bi Moskva ipak mogla da se usprotivi pojedinim tačkama, posebno onim koje zahtevaju povlačenje ruskih snaga sa dela osvojenih teritorija.

Ranije je Kremlj tvrdio da od Ukrajine nije dobio signale o spremnosti da započne pregovore na osnovu ovog dokumenta.

Portparol Dmitrij Peskov izjavio je da Moskva nije zvanično obaveštena o bilo kakvoj inicijativi koja uključuje ovaj plan.

Marko Rubio: Plan od 28 tačaka je plan Vašingtona, a ne Moskve!

Američki državni sekretar Marko Rubio potvrdio je da je mirovni plan od 28 tačaka koji se ove nedelje pojavio u javnosti sastavljen u Vašingtonu, te da se trenutno nudi kao okvir za tekuće pregovore o okončanju rata u Ukrajini.

U objavi na mreži Iks, nakon sastanka ministara spoljnih poslova G7 u Hamiltonu (Kanada), Rubio je naveo da je "mirovni predlog razvijen od strane SAD i da predstavlja snažan temelj za dalje pregovore."

Naglasio je da dokument uključuje elemente ruskih stavova, kao i iz prethodnih i sadašnjih pozicija Ukrajine.

Sporna pitanja u SAD: Da li je plan zvaničan američki predlog?

Neki američki zakonodavci doveli su u pitanje način na koji se plan predstavlja. Republikanac Majk Rounds izjavio je na bezbednosnom forumu u Halifaksu da je Rubio lično kontaktirao više senatora kako bi razjasnio status dokumenta.

Rounds je rekao da je plan "samo predlog koji su SAD primile i prosledile ukrajinskoj strani" i da ga ne treba tumačiti kao zvaničnu politiku ili preporuku Vašingtona.

Glavne tačke predloga - priznanje ruskih osvajanja i ograničenja Ukrajine

Prema navodima, nacrt mirovnog plana obuhvata 28 odredbi, među kojima se navodi i formalno priznanje ruske kontrole nad Donjeckom, Luganskom, kao i okupiranim područjima Zaporoške i Hersonske oblasti, zauzvrat, Rusija bi pružila neke neprecizirane bezbednosne garancije; tu su ograničenja o veličini ukrajinske vojske; zabrana budućeg članstva Ukrajine u NATO-u...

