- Ovo je bolna tragedija. Znam da su bila prisutna deca, koja su svedočila ovoj tragediji. Mogu samo da kažem da je ovaj cirkus veoma popularan. Nisam video njihovu predstavu, ali izgleda da su veoma dobro opremljeni i pretpostavljam da su imali sve potrebne dozvole za izvođenje tako opasne predstave. Ali staviti trojicu motociklista u jednu loptu je prilično opasno. Izražavam saučešće porodicama pogođenim ovim događajem - rekao je gradonačelnik Sant Anastazije, Domeniko Espozito.