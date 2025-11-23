Slušaj vest

Tragedija se dogodila tokom izvođenja čuvene "Kugle smrti", ​​trika u kojem kaskaderi voze motocikle unutar lopte sa mrežom.

Tri kaskadera su učestvovala u ovom triku, ali su se u jednom trenutku dvojica sudarila.

Mladi kaskader je preminuo samo nekoliko trenutaka kasnije, dok je drugi prevezen u bolnicu i trenutno je u kritičnom stanju.

Treći motociklista je prošao bez ozbiljnih povreda.

Sve se dogodilo pred velikim brojem dece, a nekoliko posetilaca je snimilo nesreću mobilnim telefonima.

- Ovo je bolna tragedija. Znam da su bila prisutna deca, koja su svedočila ovoj tragediji. Mogu samo da kažem da je ovaj cirkus veoma popularan. Nisam video njihovu predstavu, ali izgleda da su veoma dobro opremljeni i pretpostavljam da su imali sve potrebne dozvole za izvođenje tako opasne predstave. Ali staviti trojicu motociklista u jednu loptu je prilično opasno. Izražavam saučešće porodicama pogođenim ovim događajem - rekao je gradonačelnik Sant Anastazije, Domeniko Espozito.

(Kurir.rs/Jutarnji list)

Ne propustitePlaneta(FOTO GALERIJA) GRAĐANI VENECUELE PREPLAŠENI, ALI NE ZBOG RATA! Kilo piletine košta četiri puta više od mesečne minimalne plate! "Godinama živimo u bedi"
Karakas
PlanetaPOTVRĐEN PRVI SMRTNI SLUČAJ OD OPAKOG VIRUSA Oglasili se stručnjaci: Sada se prate svi koji su bili u bliskom kontaktu
Bolnica
PlanetaSUD OBJAVIO SNIMAK NANOGICE BIVŠEG PREDSEDNIKA BRAZILA: Bolsonaro priznao da je pokušao da je otvori LEMILICOM iz radoznalosti!
w-56551230-bolsonaro.jpg
PlanetaIMA MRTVIH U ČIKAGU: Pucnjave tokom paljenja novogodišnje jelke, uplašene porodice bežale u panici (VIDEO)
Čikago pucnjava.jpg