Najmanje 90 ljudi je poginulo, a još 12 se vodi kao nestalo nakon što su višednevne obilne kiše u Vijetnamuizazvale poplave i klizišta, javlja BBC.

Vijetnamska vlada saopštila je da je 186.000 domova oštećeno širom zemlje, a poplave su progutale više od tri miliona domaćih životinja. Zvaničnici procenjuju da šteta iznosi stotine miliona funti.

Poplave u Vijetnamu, Poginulo je najmanje 90 ljudi, a 12 se vodi kao nestalo.

Planinska pokrajina Dak Lak teško je pogođena, s više od 60 smrtnih slučajeva od 16. novembra, prema novinskoj agenciji AFP.

Poplave su najnoviji ekstremni vremenski događaj koji je pogodio Vijetnam proteklih meseci, nakon što su tajfuni Kalmaegi i Bualoi pogodili zemlju u razmaku od nekoliko nedelja.

Oko 258.000 ljudi ostalo je bez struje u nedelju ujutro, a delovi glavnih autoputeva i železničkih pruga su blokirani, rekli su zvaničnici. Vojni i policijski resursi mobilisani su kako bi pomogli u najteže pogođenim područjima.

Vlada je rekla da je najteže u pet pokrajina grupisanih u južnom Vijetnamu i u području od juga prema cenralnom delu zemlje. Premijer Fạm Min Činh predsedavao je hitnim onlajn sastankom u nedelju ujutro iz Južne Afrike, gde je prisustvovao samitu G20.