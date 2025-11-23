JEZIVA SCENA NA ULICAMA VIJETNAMA: Poginulo najmanje 90, a nestalo 12 ljudi tokom RAZORNOG nevremena i poplava koje su pogodile zemlju! (FOTO/VIDEO)
Najmanje 90 ljudi je poginulo, a još 12 se vodi kao nestalo nakon što su višednevne obilne kiše u Vijetnamuizazvale poplave i klizišta, javlja BBC.
Vijetnamska vlada saopštila je da je 186.000 domova oštećeno širom zemlje, a poplave su progutale više od tri miliona domaćih životinja. Zvaničnici procenjuju da šteta iznosi stotine miliona funti.
Planinska pokrajina Dak Lak teško je pogođena, s više od 60 smrtnih slučajeva od 16. novembra, prema novinskoj agenciji AFP.
Poplave su najnoviji ekstremni vremenski događaj koji je pogodio Vijetnam proteklih meseci, nakon što su tajfuni Kalmaegi i Bualoi pogodili zemlju u razmaku od nekoliko nedelja.
Oko 258.000 ljudi ostalo je bez struje u nedelju ujutro, a delovi glavnih autoputeva i železničkih pruga su blokirani, rekli su zvaničnici. Vojni i policijski resursi mobilisani su kako bi pomogli u najteže pogođenim područjima.
Vlada je rekla da je najteže u pet pokrajina grupisanih u južnom Vijetnamu i u području od juga prema cenralnom delu zemlje. Premijer Fạm Min Činh predsedavao je hitnim onlajn sastankom u nedelju ujutro iz Južne Afrike, gde je prisustvovao samitu G20.
Predviđa se da će kiša oslabiti tokom narednih dana.Naučnici kažu da je Vijetnam izloženiji ekstremnim vremenskim događajima zbog klimatskih promena uzrokovanih ljudskim delovanjem, koji su tajfune učinile jačim i češćim.