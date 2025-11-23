Slušaj vest

Rusko Ministarstvo odbrane izvestilo je o zauzimanju Petrivskog u Donjeckoj oblasti, gde se odvija većina borbi, i Tihija i Otradnog u Dnjepropetrovskoj oblasti na istoku i centralnom delu zemlje.

Ruske trupe su ušle u ovo područje tokom leta i brzo napreduju.

Ukrajinska vojska se bori da zadrži kontrolu nad nekoliko uporišta na istočnom frontu i počela je da se povlači u nekim sektorima severa i juga zemlje gde se linije nisu pomerale već nekoliko meseci.

Mirovni pregovori o Ukrajini u Ženevi

Istovremeno, ukrajinski, američki i evropski predstavnici sastaju se u Ženevi kako bi razgovarali o planu predsednika Donalda Trampa od 28 tačaka za okončanje skoro četvorogodišnjeg rata.

Plan se u Kijevu posmatra sa zabrinutošću zbog ruskih zahteva koji uključuju predaju dela ukrajinske teritorije Rusiji, prihvatanje smanjenja veličine ukrajinske vojske i povlačenje Kijeva iz članstva u NATO.

Zauzvrat, plan nudi zapadne bezbednosne garancije Ukrajini kako bi se sprečio još jedan ruski napad, nešto što Kijev traži godinama.

Ruski predsednik Vladimir Putin pozvao je Kijev na pregovore na osnovu dokumenta. Zapretio je da će nastaviti ofanzivu u Ukrajini ako se to ne desi.