Policija Češke Republike saopštila je da je otkriće prijavio 48-godišnji otac koji je sa sinom 28. oktobra tražio antikvitete uz pomoć metal-detektora.

Njih dvojica su bili udaljeni manje od 300 metara od češko-poljskog graničnog prelaza u Bartošovicama, smeštenom u Orličkim planinama.

Otac je rekao zvaničnicima da je "pronašao predmet koji podseća na granatu, u šumovitom području".

Nakon što su obavešteni, policajci su "odmah poslati da obezbede područje i sprovedu početnu istragu", navodi se u saopštenju.

- Muškarac je objasnio da je, dok je rekreativno detektovao metal sa svojim maloletnim sinom, otkrio sumnjiv metalni predmet na dubini od oko 30 centimetara - navela je policija u saopštenju za javnost.

- Zbog prirode objekta, policija je pozvala specijalizovanog tehničara za deaktivaciju bombi.

Tokom dvodnevne pretrage, stručnjak za deaktiviranje bombi pronašao je čak 138 artiljerijskih granata kalibra 105 mm, 14 granata kalibra 75 mm i 5 čaura.

Sva municija je prevezena u specijalizovano skladište u Ralsku, gde se nalazi i bivši vojni aerodrom.

Kako je izvestio češki list Češke novine, municija verovatno datira iz Drugog svetskog rata.

- Policija zahvaljuje građanima koji se ponašaju odgovorno u takvim situacijama, jer njihova budnost i brzo obaveštavanje omogućavaju stručnjacima da bezbedno intervenišu, minimiziraju rizik i zaštite živote i imovinu - navodi se u saopštenju.

Vlasti su pozvale javnost da postupi slično ako naiđe na sumnjive predmete, posebno ako je u pitanju municija ili eksploziv.

- Ne dirajte predmet - rekla je policija.

- Ne iskopavajte ga, ne pomerajte ga niti ga pregledajte.

- Držite bezbednu udaljenost i upozorite druge u blizini i sačekajte da stigne policija ili tehničar za deaktivaciju bombi.

