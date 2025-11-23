Slušaj vest

Ruski istraživački brod Jantar, u vlasništvu tajanstvene jedinice GUGI, prošle nedelje je primećen kako se zadržava na severu Škotske. Navodi se da je brod koristio tehnologiju za ometanje GPS-a britanske vojne fregate "Somerset".

Korišćenje lasera i ometanje GPS signala

Prema ministru odbrane Džonu Hiliju, Jantar je tajno uplovio u vode severno od Škotske i usmerio lasere na pilote dva RAF-ova izviđačka aviona koji su pomagali u praćenju ruskog broda.

Međutim, ispostavilo se da je brod takođe ometao GPS sistem same fregate. Hili je istakao da je ovo prvi put da su ruske snage usmerile lasere na britanske vojne snage, što je opisao kao "duboko opasnu provokaciju".

Uticaj na vojni i civilni GPS

Brod Somerset, kao i većina ratnih brodova, koristi kombinaciju vojnog i civilnog GPS-a. Civilni sistem je pogođen ometanjem, dok je vojni GPS zaštićen i gotovo je nemoguće ometati ga, pa je brod mogao da nastavi plovidbu neometano.

Međutim, lokalni ribari u Severnom moru, koji koriste manje sofisticirane GPS uređaje, osetili su znatno veće smetnje.

Sumnje Zapada o stvarnoj misiji Jantara

Rusija tvrdi da je Jantar samo brod za istraživanje dubokog mora, ali mnoge zapadne zemlje sumnjaju da mapira infrastrukturu poput optičkih kablova na morskom dnu.

Hili je naveo da je brod proveo poslednjih nekoliko nedelja na granici britanskih voda, zbog čega su RAF i Kraljevska mornarica bili angažovani za praćenje njegovog kretanja.

Vojne opcije su na stolu