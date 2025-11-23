Slušaj vest

Kancelarija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopštila je da je Izrael danas, u srcu Bejruta, pogodio vršioca dužnosti vojnog komandanta Hezbolaha, Hajtama Alija Tabatabaija.

U saopštenju se navodi da je operacija ciljala komandanta koji je nadgledao vojno jačanje ove organizacije, kao i da je premijer Izraela naredio napad na preporuku ministra odbrane i načelnika Generalštaba izraelske vojske (IDF) "Izrael je odlučan da sledi svoje ciljeve bilo gde i u bilo koje vreme", stoji u saopštenju.

U napadu je pogođen stan, koji je bio uporište Hezbolaha u južnim predgrađima Bejruta.

Stanovnici su prijavili da su čuli zvuk ratnih aviona neposredno pre eksplozije. Mnogi su napustili svoje zgrade u strahu od novih udara. Medicinski izvori navode da je najmanje 20 ljudi ranjeno i prevezeno u lokalne bolnice.