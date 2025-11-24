Slušaj vest

Izjava čelnika vojske da će Francuzi morati da se pomire s tim da će njihovi vojnici ginuti u ratu s Rusijom izazvala je šok u Francuskoj, uz odjek i u evropskoj javnosti, a glavne francuske opozicione snage su to odlučno osudile i odbacile.

Ta dramatična poruka načelnika generalštaba, generala Fabijena Mandona, naknadno je razjašnjena saopštenjem vlade u Parizu da "francuski vojnici neće ići da ginu u Ukrajini".

U francuskim i medijima nekih susednih zemalja primećeno da takva poruka stiže u času kad zvanični Pariz, Berlin i London nastoje da utiču i doprinesu postizanju američko-ruskog mirovnog sporazuma za Ukrajinu.

Pariski dnevnik "Mond", međutim, ističe da strahove i procene generala Mandona da se Rusija sprema da do 2030. godine napadne zapadnu Evropu, dele i vojni, a delom i politički zvaničnici članica NATO.

List "Figaro" je predočio da je izjava generala Mandona "izazvala duboke podele u političkoj klasi i našem društvu".

Francuske vodeće ličnosti leve i desne opozicije su to osudile kao "neprihvatljivo ratno huškanje", naglasivši da ne može neki vojni šef to govoriti zvaničnicima civilne, političke vlasti.

Bivša socijalistička ministarka Segolen Roajal je stavila do znanja da "Francuska neće pristati da joj ginu deca za korist vlasti koja bi da izazove rat kako bi izbegla unutrašnje nevolje, a to je uvek gurne u bržu propast, kako je govorio i Makijaveli".

General Mandon je izjavu dao na skupu francuskih gradonačelnika i zatražio da se Francuzi pripreme za rat kojim Evropi preti Rusija, što znači i na to da "prihvate da će izgubiti svoju decu" u redovima vojske.

Šef francuske države Emanuel Makron, koji je vrhovni komandant oružanih snaga zemlje, je uzeo u odbranu generala Mandona naglasivši da je njegova namera bila "ne da zastraši već samo da podigne uzbunu" s obzirom na rovitu situaciju na granicama EU i NATO.

Makron je, nadovezujući se na ocene generala Mandona, rekao da postoji "duh poraza", a Francuska je snažna zemlja, s moćnom armijom i zato se "mora biti svestan geopolitikih opasnosti".

Ključna, po mnogima sporna, poruka načelnika generalštaba francuskim gradonačelnicima je bila: "Ako naša zemlja poklekne zato što nije spremna da prihvati da izgubi svoju decu, da ekonomski trpi zato što prednost mora imati proizvodnja za odbranu, dakle ako na to nismo spremni, onda smo u opasnosti".