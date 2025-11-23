Slušaj vest

Šef ukrajinske vojne obaveštajne službe (HUR) Kirilo Budanov tvrdi da se ruski general-pukovnik Oleg Makarevič trenutno nalazi u Venecueli zajedno sa više od 120 ruskih vojnika, gde nadgleda obuku venecuelanskih snaga.

Prema njegovim tvrdnjama, on komanduje ruskom jedinicom "Ekvator"“ ispred Ministarstva odbrane Rusije i nadgleda obuku u pešadiji, na upotrebi dronova, izviđanju, komunikacijama i specijalnim operacijama.

Budanov kaže da su Rusi tamo i vojni savetnici i instruktori.

Makarevič je ranije bio komandant ruske grupe „Dnjepar“ u invaziji na Ukrajinu.

Ukrajina ga optužuje da je naredio uništavanje brane Nova Kahovka u junu 2023, što je izazvalo poplave, veliku ekološku štetu i smrt civila.

Makarevič je u Venecueli od početka 2025 - oko 90 vojnika je u Karakasu, dok su ostali raspoređeni na još tri lokacije.

HUR navodi da Rusi obučavaju Venecuelance u više oblasti - artiljerija, avijacija, dronovi, psi za vojnu upotrebu.

Navodno im pomažu i u praćenju domaćih grupa i stranih vlada (obaveštajna podrška).

Budanov dodaje da će Rusija će ostati prisutna u Venecueli bez obzira na SAD i "skrivati se iza kulisa", čak i ako SAD pojačaju pritisak u regionu.

"To je samo igra Rusije", rekao je Budanov.

(Kurir.rs/United24Media/P.V.)

Ne propustitePlaneta(FOTO GALERIJA) GRAĐANI VENECUELE PREPLAŠENI, ALI NE ZBOG RATA! Kilo piletine košta četiri puta više od mesečne minimalne plate! "Godinama živimo u bedi"
Karakas
PlanetaŠEST AVIOKOMPANIJA OTKAZALO LETOVE ZA VENECUELU: Odluka usledila nakon upozorenja SAD na povećanje vojne aktivnosti
shutterstock_2086111624.jpg
PlanetaAMERIKA SPREMA SVRGAVANJE MADURA: Tajne operacije prvi deo nove akcije protiv Venecuele, nije isključena ni VOJNA AGRESIJA!
Nikolas Maduro
PlanetaMADURO ZAPLESAO UZ REMIKS SVOJIH GOVORA U KOJIMA POZIVA NA MIR SA AMERIKOM: Snimak venecuelanskog predsednika postao HIT na društvenim mrežama! (VIDEO)
venecuela EPA Miguel Gutierrez.jpg