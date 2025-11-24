Slušaj vest

Pedeset od 303 učenika ranije otetih iz katoličke škole u ​​Nigeriji pobeglo je i sada je sa svojim porodicama, saopštila je danas uprava škole.

Predsednik Hrišćanskog udruženja Nigerije i upravnik škole Bulus Dauva Johana rekao je da su učenici, uzrasta između 10 i 18 godina, pobegli pojedinačno između petka i subote.

"U to smo mogli da se uverimo kada smo odlučili da kontaktiramo i posetimo neke roditelje", rekao je Johana.

On je dodao da otmičari još uvek drže 253 učenika i 12 nastavnika.

Učenike su zajedno sa nastavnicima iz rimokatoličke škole Svete Marije, u udaljenoj zajednici Papiri u državi Niger, u petak otele naoružane osobe.

Nijedna grupa još nije preuzela odgovornost za otmice, a vlasti su saopštile da su taktički odredi raspoređeni zajedno sa lokalnim lovcima kako bi spasili decu.

Nije poznato gde su deca držana i kako su uspela da se vrate kući.

Nigerijska vojska i policija nisu odmah dale komentar.