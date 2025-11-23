Slušaj vest

U Černigovskoj oblasti, ruski dronovi su uništili jednu od poslednjih preostalih jedinica za proizvodnju električne energije u tom području.

Prema izveštaju Gardijana, udar je pogodio objekat koji je "Černigivoblenergo" ojačao betonskim i peskovitim barijerama - ali bez krova. Taj otvor se pokazao kobnim: dronovi "Šahed" su tri dana zaredom napadali lokaciju odozgo.

Ruski izviđački dron snimio je trenutak kada je transformator eksplodirao, a video se brzo proširio Telegramom.

Ukrajinske snage su pokušale da obore naredne talase dronova lakim naoružanjem, ali nisu uspele.

Britanski list dodaje navodi da Ukrajina ulazi u najtežu zimu od 2022. godine. Nestanci struje postali su uobičajeni u Kijevu i u oblastima na frontu. Černigiv je među najpogođenijima: lokalni stanovnici prijavljuju da provode i do 14 sati dnevno bez struje, bore se sa prekidima vodosnabdevanja i žive u zgradama gde liftovi i pumpe jednostavno ne rade.

Sumi i Harkov se suočavaju sa sličnim uslovima - stalnim pritiskom od napada preko granice.

Ukrajinac Adam Davidenko (33), zaposlen u kurirskoj službi, rekao je da Rusija ne može da porazi Ukrajinu vojnom, pa poseže za drugim metodama.