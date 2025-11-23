"ODLUČILI SU DA NAS UBIJU HLADNOĆOM": Rusija uništila jednu od poslednjih trafo stanica u Černigovskoj oblasti (VIDEO)
U Černigovskoj oblasti, ruski dronovi su uništili jednu od poslednjih preostalih jedinica za proizvodnju električne energije u tom području.
Prema izveštaju Gardijana, udar je pogodio objekat koji je "Černigivoblenergo" ojačao betonskim i peskovitim barijerama - ali bez krova. Taj otvor se pokazao kobnim: dronovi "Šahed" su tri dana zaredom napadali lokaciju odozgo.
Ruski izviđački dron snimio je trenutak kada je transformator eksplodirao, a video se brzo proširio Telegramom.
Ukrajinske snage su pokušale da obore naredne talase dronova lakim naoružanjem, ali nisu uspele.
Britanski list dodaje navodi da Ukrajina ulazi u najtežu zimu od 2022. godine. Nestanci struje postali su uobičajeni u Kijevu i u oblastima na frontu. Černigiv je među najpogođenijima: lokalni stanovnici prijavljuju da provode i do 14 sati dnevno bez struje, bore se sa prekidima vodosnabdevanja i žive u zgradama gde liftovi i pumpe jednostavno ne rade.
Sumi i Harkov se suočavaju sa sličnim uslovima - stalnim pritiskom od napada preko granice.
Ukrajinac Adam Davidenko (33), zaposlen u kurirskoj službi, rekao je da Rusija ne može da porazi Ukrajinu vojnom, pa poseže za drugim metodama.
"Odlučili su da nas ubiju hladnoćom, da nas ostave bez tople vode, kupatila. Kompanija za električnu energiju isključila mi je struju, jer sam previše siromašan da platim račun. Dugo sam bio nezaposlen. Preživljavamo. Ne živimo. Ložim drva da bih se zagrejao. Ponekad razmišljam o samoubistvu“, rekao je.
(Kurir.rs/Nexta/P.V.)