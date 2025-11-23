OVO JE KONTRAPREDLOG KOJI JE EVROPA DALA AMERICI Ukrajina može u NATO, a poznato je i kako bi se rešilo pitanje teritorija!
Britanski list Telegraf dobio je kopiju Evropskog mirovnog sporazuma o okončanju rata u Ukrajini. Za razliku od kontroverznog američkog, evropski ne zabranjuje Ukrajini da se pridruži NATO i ne predviđa stacioniranje stranih oružanih snaga u Ukrajini.
Evropski mirovni sporazum sadrži 24 tačke:
A) Prekid vatre
1) Prekid rata i uspostavljanje mehanizama za sprečavanje njegovog ponavljanja, kako bi se izgradio trajan temelj za stabilan mir i bezbednost.
2) Obe strane u sukobu se obavezuju na potpun i bezuslovan prekid vatre u vazduhu, na kopnu i na moru.
3) Obe strane odmah počinju pregovore o tehničkoj implementaciji praćenja prekida vatre, uz učešće SAD i evropskih zemalja.
4) Uvodi se međunarodno praćenje prekida vatre pod vođstvom SAD, sa ukrajinskim partnerima. Praćenje će se sprovoditi uglavnom na daljinu, korišćenjem satelita, dronova i drugih tehnoloških alata, sa fleksibilnom kopnenom komponentom za istraživanje navodnih kršenja.
5) Uspostaviće se mehanizam putem kojeg strane mogu da izveštavaju o kršenjima prekida vatre, istražuju ih i razgovaraju o merama za njihovo otklanjanje.
B) Humanitarne mere i mere za izgradnju poverenja
6) Rusija bezuslovno vraća svu deportovanu i ilegalno raseljenu ukrajinsku decu. Proces će podržati međunarodni partneri.
7) Strane u sukobu razmenjuju sve ratne zarobljenike (po principu „svi za sve“). Rusija oslobađa sve civilne pritvorenike.
8) Kada prekid vatre bude održiv, strane u sukobu preduzimaju mere humanitarne pomoći, uključujući posete porodicama preko linije kontakta.
C) Garancije suvereniteta i bezbednosti
9) Suverenitet Ukrajine se poštuje i potvrđuje. Ukrajina nije primorana na neutralnost.
10) Ukrajina dobija snažne pravno obavezujuće garancije bezbednosti, uključujući i od SAD (slično članu 5 NATO-a), kako bi se odvratila buduća agresija.
11) Nema ograničenja za ukrajinske odbrambene snage i odbrambenu industriju, uključujući međunarodnu saradnju.
12) Države garanti biće ad hok grupa evropskih zemalja i zainteresovanih neevropskih država. Ukrajina slobodno odlučuje o prisustvu, naoružavanju i delovanju prijateljskih snaga koje je pozvala ukrajinska vlada na svojoj teritoriji.
13) Članstvo Ukrajine u NATO zavisi od konsenzusa unutar Alijanse.
14) Ukrajina postaje član Evropske unije.
15) Ukrajina je spremna da ostane država bez nuklearnog oružja u okviru NPT (Ugovora o neširenju nuklearnog oružja).
D) Teritorija
16) Teritorijalna pitanja će biti razmatrana i rešena nakon potpunog i bezuslovnog prekida vatre.
17) Teritorijalni pregovori počinju sa trenutnom linijom razgraničenja.
18) Kada se dogovore teritorijalna pitanja, i Rusija i Ukrajina se obavezuju da ih neće menjati silom.
19) Ukrajina vraća kontrolu nad Zaporoškoj nuklearnom elektranom (uz učešće SAD) i branom Kahovka. Biće uspostavljen mehanizam za prenos kontrole.
20) Ukrajina uživa nesmetan prolaz kroz reku Dnjepar i kontrolu nad Kinburnskim prevlakom.
E) Ekonomija, oporavak i reparacije
21) Ukrajina i njeni partneri učestvuju u neograničenoj ekonomskoj saradnji.
22) Ukrajina će biti u potpunosti obnovljena i finansijski nadoknađena, uključujući sredstva iz ruskih državnih rezervi koja će ostati zamrznuta dok Rusija ne nadoknadi štetu Ukrajini.
23) Sankcije uvedene Rusiji od 2014. godine mogu biti postepeno i delimično ublažene nakon postizanja održivog mira, sa mogućnošću njihovog ponovnog uvođenja u slučaju kršenja mirovnog sporazuma (tzv. „snapback“).
F) Evropska bezbednosna arhitektura
24) Počeće odvojeni pregovori o evropskoj bezbednosnoj arhitekturi, koji će uključivati sve zemlje Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).
U međuvremenu, oglasio se i američki državni sekretar, koji je pre nekoliko trenutaka izjavio da SAD, u dogovoru sa Vašingtonom, menjaju delove mirovnog plana.
(Kurir.rs/Jutarnji)