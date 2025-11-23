Slušaj vest

Britanski list Telegraf dobio je kopiju Evropskog mirovnog sporazuma o okončanju rata u Ukrajini. Za razliku od kontroverznog američkog, evropski ne zabranjuje Ukrajini da se pridruži NATO i ne predviđa stacioniranje stranih oružanih snaga u Ukrajini.

Evropski mirovni sporazum sadrži 24 tačke:

A) Prekid vatre

1) Prekid rata i uspostavljanje mehanizama za sprečavanje njegovog ponavljanja, kako bi se izgradio trajan temelj za stabilan mir i bezbednost.

2) Obe strane u sukobu se obavezuju na potpun i bezuslovan prekid vatre u vazduhu, na kopnu i na moru.

3) Obe strane odmah počinju pregovore o tehničkoj implementaciji praćenja prekida vatre, uz učešće SAD i evropskih zemalja.

4) Uvodi se međunarodno praćenje prekida vatre pod vođstvom SAD, sa ukrajinskim partnerima. Praćenje će se sprovoditi uglavnom na daljinu, korišćenjem satelita, dronova i drugih tehnoloških alata, sa fleksibilnom kopnenom komponentom za istraživanje navodnih kršenja.

5) Uspostaviće se mehanizam putem kojeg strane mogu da izveštavaju o kršenjima prekida vatre, istražuju ih i razgovaraju o merama za njihovo otklanjanje.

Foto: Shutterstock/X/Printscreen

B) Humanitarne mere i mere za izgradnju poverenja

6) Rusija bezuslovno vraća svu deportovanu i ilegalno raseljenu ukrajinsku decu. Proces će podržati međunarodni partneri.

7) Strane u sukobu razmenjuju sve ratne zarobljenike (po principu „svi za sve“). Rusija oslobađa sve civilne pritvorenike.

8) Kada prekid vatre bude održiv, strane u sukobu preduzimaju mere humanitarne pomoći, uključujući posete porodicama preko linije kontakta.

C) Garancije suvereniteta i bezbednosti

9) Suverenitet Ukrajine se poštuje i potvrđuje. Ukrajina nije primorana na neutralnost.

Foto: Martial Trezzini/Keystone

10) Ukrajina dobija snažne pravno obavezujuće garancije bezbednosti, uključujući i od SAD (slično članu 5 NATO-a), kako bi se odvratila buduća agresija.

11) Nema ograničenja za ukrajinske odbrambene snage i odbrambenu industriju, uključujući međunarodnu saradnju.

12) Države garanti biće ad hok grupa evropskih zemalja i zainteresovanih neevropskih država. Ukrajina slobodno odlučuje o prisustvu, naoružavanju i delovanju prijateljskih snaga koje je pozvala ukrajinska vlada na svojoj teritoriji.

13) Članstvo Ukrajine u NATO zavisi od konsenzusa unutar Alijanse.

14) Ukrajina postaje član Evropske unije.

15) Ukrajina je spremna da ostane država bez nuklearnog oružja u okviru NPT (Ugovora o neširenju nuklearnog oružja).

Foto: Shutterstock

D) Teritorija

16) Teritorijalna pitanja će biti razmatrana i rešena nakon potpunog i bezuslovnog prekida vatre.

17) Teritorijalni pregovori počinju sa trenutnom linijom razgraničenja.

18) Kada se dogovore teritorijalna pitanja, i Rusija i Ukrajina se obavezuju da ih neće menjati silom.

19) Ukrajina vraća kontrolu nad Zaporoškoj nuklearnom elektranom (uz učešće SAD) i branom Kahovka. Biće uspostavljen mehanizam za prenos kontrole.

20) Ukrajina uživa nesmetan prolaz kroz reku Dnjepar i kontrolu nad Kinburnskim prevlakom.

Danijel Driskol i Volodimir Zelenski Foto: Presidential Office of Ukraine / imago stock&people / Profimedia

E) Ekonomija, oporavak i reparacije

21) Ukrajina i njeni partneri učestvuju u neograničenoj ekonomskoj saradnji.

22) Ukrajina će biti u potpunosti obnovljena i finansijski nadoknađena, uključujući sredstva iz ruskih državnih rezervi koja će ostati zamrznuta dok Rusija ne nadoknadi štetu Ukrajini.

23) Sankcije uvedene Rusiji od 2014. godine mogu biti postepeno i delimično ublažene nakon postizanja održivog mira, sa mogućnošću njihovog ponovnog uvođenja u slučaju kršenja mirovnog sporazuma (tzv. „snapback“).

F) Evropska bezbednosna arhitektura

24) Počeće odvojeni pregovori o evropskoj bezbednosnoj arhitekturi, koji će uključivati sve zemlje Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).