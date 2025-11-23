Slušaj vest

Bivši brazilski predsednik Žair Bolsonaro izjavio je danas da su ga lekovi doveli do toga da postane "paranoičan" i zloupotrebi elektronsku narukvicu za nogu, prema dokumentu u koji je Rojters imao uvid, dan nakon što ga je federalna policija pritvorila zbog potencijalnog rizika od bekstva.

Advokati su odmah zatražili da Bolsonaro odsluži celu kaznu u kućnom pritvoru sa elektronskim praćenjem zbog navodnih zdravstvenih problema i potrebe za redovnom terapijom.

Policija ga uhapsila zbog rizika od bekstva

Juče je sudija Vrhovnog suda Aleksandar de Moraes naredio da se bivši desničarski lider pritvori pre planiranog skupa njegovih pristalica ispred njegove kuće, što bi, prema rečima sudije, moglo da ugrozi policijski nadzor nad Bolsonarovim kućnim pritvorom.

U policijskom izveštaju se takođe navodi da je Bolsonarova elektronska narukvica za nogu oštećena.

Na saslušanju nakon hapšenja i pritvora, Bolsonaro je negirao da je nameravao da pobegne iz kućnog pritvora ili da ukloni elektronsko praćenje, navodi se u policijskom izveštaju, dodajući da je rekao da je doživeo "halucinaciju" koja ga je navela da poveruje da postoji žica u uređaju za praćenje.