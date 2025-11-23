Slušaj vest

Evropski blok saglasio se da pozove Vladimira Putina nazad u G8 kao deo mirovnog sporazuma za Ukrajinu!

Ponuda da se Rusija ponovo pridruži ovom političkom forumu, iz kojeg je isključena 2017. godine nakon aneksije Krima, upućena je tokom razgovora u Ženevi.

Ovo je jedan u nizu ustupaka evropskih lidera u kontra-predlogu američkom mirovnom planu, koji je prošle nedelje procurio u javnost, saznaje britanski Telegraf.

Foto: AP, EPA, Accuweather

Evropski plan, koji su pomagali da se sastavi britanski zvaničnici, predlaže "postepenu reintegraciju Rusije u globalnu ekonomiju“, dodajući da bi zemlja mogla ponovo da se pridruži G8.

Marko Rubio, američki državni sekretar, rekao je novinarima:

„Mislim da je ovo veoma, veoma značajan, rekao bih verovatno najbolji sastanak i dan koji smo imali do sada u čitavom ovom procesu, još od kada smo prvi put stupili na dužnost u januaru.“

Podsetimo, nešto ranije, Evropa je ponudila svoju verziju mirovnog rešenja u 24 tačaka, koja se razlikuje od američke verzije.