EVROPA IMA PONUDU ZA PUTINA! Otkriveni najnoviji detalji plana: Evo šta evropski lideri nude predsedniku Rusije
Evropski blok saglasio se da pozove Vladimira Putina nazad u G8 kao deo mirovnog sporazuma za Ukrajinu!
Ponuda da se Rusija ponovo pridruži ovom političkom forumu, iz kojeg je isključena 2017. godine nakon aneksije Krima, upućena je tokom razgovora u Ženevi.
Ovo je jedan u nizu ustupaka evropskih lidera u kontra-predlogu američkom mirovnom planu, koji je prošle nedelje procurio u javnost, saznaje britanski Telegraf.
Evropski plan, koji su pomagali da se sastavi britanski zvaničnici, predlaže "postepenu reintegraciju Rusije u globalnu ekonomiju“, dodajući da bi zemlja mogla ponovo da se pridruži G8.
Marko Rubio, američki državni sekretar, rekao je novinarima:
„Mislim da je ovo veoma, veoma značajan, rekao bih verovatno najbolji sastanak i dan koji smo imali do sada u čitavom ovom procesu, još od kada smo prvi put stupili na dužnost u januaru.“
Podsetimo, nešto ranije, Evropa je ponudila svoju verziju mirovnog rešenja u 24 tačaka, koja se razlikuje od američke verzije.
Evropskim predlogom, takođe, Ukrajina bi imala jednu od najbrojnijih vojski u svetu, što je za 200.000 više nego kako stoji u Trampovom planu.
(Kurir.rs/Telegraph/P.V.)