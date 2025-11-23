Slušaj vest

Evropski zvaničnici su se složili da se tokom mirovnih pregovora u Ženevi postavi gornja granica veličine ukrajinske vojske.

Evropski kontrapredlog (u odnosu na američki) predlaže da snage Kijeva budu ograničene na 800.000 vojnika, kao odgovor na predlog Donalda Trampa iz njegovog 28-tačkastog mirovnog plana od petka, koji je predviđao limit od 600.000 vojnika, saznaje britanski Telegraf.

Čak i sa ovim ograničenjem, ukrajinska vojska, koja trenutno ima 850.000 ljudi, bila bi jedna od najvećih u svetu.

Ovo je značajan porast u odnosu na pre tri godine, kada je Moskva tokom pregovora u Istanbulu predlagala da Ukrajina zadrži vojnike u mirnodopskoj veličini od oko 85.000.

Kontrapredlog je rezultat nastojanja evropskih delegata da pregovaraju povoljnije uslove za Ukrajinu, koja se trenutno suočava sa pritiscima iz SAD da preda značajne teritorije Rusiji, navodi britanski list.