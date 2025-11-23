Slušaj vest

Budući gradonačelnik Njujorka Zorhan Mamdani (34) potvrdno je danas odgovorio na pitanje da li i dalje smatra da je predsednik SAD Donald Tramp (Trump) "fašista", iako je u petak imao s njim opušten sastanak u Beloj kući, posle kojeg ga je Tramp hvalio, a obojica su pred novinarima isticala spremnost za saradnju.

"To je nešto što sam ranije rekao i ponovo to kažem danas", rekao je za NBC News nedavno izabrani gradonačelnik koji je član opozicione Deomkratske stranke i opisuje kao "demokratskog socijalistu".

U petak u Ovalnom kabinetu, kada je novinar pitao Mamdanija da li smatra američkog predsednika fašistom, Tramp je s osmehom prekinuo svog gosta rekavši: "U redu je, možete to reći... Lakše je nego objašnjavati".

"U razgovoru s predsednikom cenim to što nismo oklevali da govorima o onome o čemu se ne slažemo", dodao je Mandani za NBC.

"Sastanak smatram produktivnim i stalno smo se vraćali na centralne teme naše kampanje a to su troškovi stanovanja, troškovi brige o deci, troškovi namirnica, troškovi komunalnih usluga" u Njujorku, rekao je gradonačelnik izabran 4. novembta, a stupiće na dužnost 1. januara 2026. godine.

Pošto je zapretio da će smanjiti savezno finansiranje Njujorka i poslati Nacionalnu gardu ako pobedi "komunista" Zohran Mamdani, Donald Tramp je u petak ipak obećao da će mu pomoći u radu.

"Što on (Mamdani) bude bio uspešniji, to ću ja biti srećniji", rekao je predsednik SAD.