Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da je predsednik SAD Donald Tramp "veoma zadovoljan" napretkom koji je američka delegacija postigla tokom mirovnih pregovora u Ženevi sa ukrajinskom stranom.

Na pitanje o Trampovoj ranijoj izjavi da su lideri Ukrajine "nezahvalni za američke napore", Rubio kaže da je razgovarao sa predsednikom SAD nakon tih komentara i da je Tramp sada "prilično zadovoljan".

Ranije u toku dana, Tramp je bio oštar prema ukrajinskim liderima, rekavši da su nezahvalni, ali se predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski nakon packe zahvalio američkom kolegi za trud.

On je dodao da će delegacije u Ženevi nastaviti rad na mirovnom planu i sutra.

"Proces pregovora traje poslednje tri nedelje, ali se u proteklih 96 sati značajno ubrzao", ocenio je on.

Delegacije SAD, Ukrajine i Evrope na razgovoru o mirovnom rešenju ukrajinskog sukoba u Ženevi

Kada je reč o evropskom predlogu rešenja konflikta u Ukrajini, Rubio je rekao da on nije video evropski kontrapredlog.

"Ukrajina mora da se oseća bezbedno da bi rat mogao da se okonča", poručio je on.

Upitan da kaže da li su SAD spremne da razmotre bezbednosne garancije za Ukrajinu, Rubio kaže da neće ulaziti u detalje.