Slušaj vest

Slovenački birači odbacili su na jučerašnjem referendumu Zakon o pomoći pri dobrovoljnom prekidu života - o eutanaziji, pošto je protiv glasalo više od 53 odsto građana, a ostvaren je i uslov da protiv bude najmanje petina upisanih u birački spisak.

Po podacima Državne izborne komisije (DVK) posle obrađenih 99,47 odsto glasova, na zakonodavnom referendumu svoje biračko pravo iskoristilo je 40,86 odsto upisanih glasača, od čega je protiv bilo 53,40 odsto (366.593 glasova), a za primenu tog zakona 46,60 odsto.

Za odbacivanje zakona usvojenog 24. jula ove godine bilo je potrebno da protiv glasa nadpolovična većina izašlih na referendum, uz uslov da protiv bude petina ukupno upisanih birača, što iznosi 339.205 glasova.

Zakon koji je usvojen ovog leta u Državnom zboru trebalo je da omogući odraslom pacijentu, sposobnom da samostalno odlučuje o sebi, da dobrovoljno prekine svoj život ako oseća nepodnošljiv bol zbog teške neizlečive bolesti ili drugog trajnog oštećenja zdravlja.

Inicijator referenduma Aleš Primc istakao je da rezultat pokazuje da se u Sloveniji "poštuju pacijenti, invalidi i penzioneri".

"Na referendumu su pobedili saosećanje, pravda i solidarnost. Slovenija se odlučila za život", rekao je Primc, preneli su mediji.

Za odbacivanje zakona bila je najjača opoziciona partija Slovenska demokratska stranka (SDS) Janeza Janše, koja je tako drugi put ove godine vodila uspešnu kampanju na zakonodavnom referendumu.

U maju ove godine na referendumu je odbačen Zakon o posebnom dodatku za umetnike.

Sa druge strane Zakon o pomoći pri dobrovoljnom prekidu života podržale su sve članice vladajuće koalicije, na čelu s Pokretom Sloboda.

Sloveniju u proleće 2026. godine očekuju redovni parlamentarni izbori, dok su za jesen planirani lokalni izbori.