Ruske snage pokrenule su noćas masovni napad dronovima na Harkov, ubivši najmanje četiri osobe i ranivši najmanje 17 ljudi.

Kijev indipendent prenosi da su to saopštili regionalni zvaničnici.

- Deca uzrasta 11 i 12 godina su među povređenim civilima - objavio je Oleh Sinjehubov, guverner Harkovske oblasti.

Masovni ruski napad dronovima na Harkov Foto: screenshot X, Andrii Marienko/AP

On je naveo da su tri stambene zgrade i jedan infrastrukturni objekat u plamenu, a službe za vanredne situacije su izvestile da su uništene zgrade u dva okruga.

Napad se dogodio dok su se američki, ukrajinski i evropski zvaničnici bili na sastanku u Ženevi kako bi razgovarali o predlogu za okončanje rata koji Rusija vodi u Ukrajini.

Ruske snage su ove godine intenzivirale ofanzivu u Harkovskoj oblasti, što je dovelo do porasta napada na gradove i sela koji se nalaze dalje od linije fronta.

Pre samo nekoliko dana, 18. novembra ubijena je 17-godišnja devojka, a devet ljudi je ranjeno u noćnom ruskom raketnom napadu na grad Berestin u Harkovskoj oblasti.

(Kurir.rs/The Kyiv Independent/Preveo i priredio: N. V.)

