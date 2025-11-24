GORI HARKOV DOK UKRAJINA PREGOVARA U ŽENEVI, MASOVNI RUSKI NAPAD! Broje se mrtvi i ranjeni, uništene zgrade, među žrtvama deca od 11 i 12 godina (FOTO, VIDEO)
Ruske snage pokrenule su noćas masovni napad dronovima na Harkov, ubivši najmanje četiri osobe i ranivši najmanje 17 ljudi.
Kijev indipendent prenosi da su to saopštili regionalni zvaničnici.
- Deca uzrasta 11 i 12 godina su među povređenim civilima - objavio je Oleh Sinjehubov, guverner Harkovske oblasti.
On je naveo da su tri stambene zgrade i jedan infrastrukturni objekat u plamenu, a službe za vanredne situacije su izvestile da su uništene zgrade u dva okruga.
Napad se dogodio dok su se američki, ukrajinski i evropski zvaničnici bili na sastanku u Ženevi kako bi razgovarali o predlogu za okončanje rata koji Rusija vodi u Ukrajini.
Ruske snage su ove godine intenzivirale ofanzivu u Harkovskoj oblasti, što je dovelo do porasta napada na gradove i sela koji se nalaze dalje od linije fronta.
Pre samo nekoliko dana, 18. novembra ubijena je 17-godišnja devojka, a devet ljudi je ranjeno u noćnom ruskom raketnom napadu na grad Berestin u Harkovskoj oblasti.
(Kurir.rs/The Kyiv Independent/Preveo i priredio: N. V.)