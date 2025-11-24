Slušaj vest

Američke i ukrajinske vlasti potvrdile su da budući sporazum za okončanje sukoba sa Rusijom "treba u potpunosti da poštuje suverenitet Ukrajine", saopštila je Bela kuća posle razgovora u Ženevi između Amerikanaca, Ukrajinaca i predstavnika Evropske unije.

Američko predsedništvo pozdravilo je kasno sinoć razgovore u Švajcarskoj, kojima je prisustvovao državni sekretar Marko Rubio, što je predstavlja "značajan korak napred" ka mirovnom rešenju u ratom razorenoj Ukrajini.

Rubio je izrazio "veliki optimizam" u mogućnosti postizanja sporazuma, kako je ocenio, do toga treba da dođe "vrlo brzo".

Ženevski razgovori, zvanično završeni kasno sinoć, zasnovani su na planu američkog predsednika Donalda Trampa od 28 tačaka za okončanje sukoba započetog ruskom invazijom 24. februara 2022. godine.

"Razgovori su bili konstruktivni, usmereni ka ciljevima, uz zajedničku posvećenost postizanju pravednog i trajnog mira", navela je Bela kuća u saopštenju sa ukrajinskom delegacijom prisutnom u Ženevi.

Obe strane su "potvrdile da svaki budući sporazum treba u potpunosti da poštuje suverenitet Ukrajine", navodi se u saopštenju i dodaje da su posle razgovora SAD i Ukrajina "izradile novu verziju mirovnog okvira".

U Ženevi, ukrajinski pregovarač Andrij Jermak, "desna ruka" predsednika Volodimira Zelenskog, rekao je da je postignut veoma dobar napredak u razgovorima, nakon što je ukrajinski predsednik naznačio da nova verzija američkog plana odražava "većinu ključnih prioriteta Kijeva".

Tramp je dao Zelenskom rok do 27. novembra da odgovori, pre nego što je u subotu rekao da ovaj plan nije njegova "konačna ponuda".

Prvobitna verzija dokumenta izazvala je protivljenje Kijeva i njegovih evropskih saveznika, koji su u nedelju došli u Ženevu kako bi sprečili mir koji bi se svodio na kapitulaciju Ukrajine.

(Kurir.rs/Beta-AFP)

