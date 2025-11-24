Slušaj vest

Tri pripadnika pakistanskih graničnih bezbednosnih snaga ubijena su rano jutros u samoubilačkom napadu na njihov štab u Pešavaru, u provinciji koja se graniči sa Avganistanom, saopštila je policija.

"Jutros u 8.10 po lokalnom vremenu, tri osobe su izvršile samoubilački napad na štab granične policije. Ubijena su tri pripadnika bezbednosnih snaga koji su čuvali ulaz, dok su tri osobe povređene", rekao je šef policije Pešavara Mijan Said za AFP.

On je dodao da su dva napadača uspela da uđu u prostorije, kao i da "brzo neutralisani".

Novinar AFP-a na mestu napada video je tela osumnjičenih napadača, mrlje krvi na putu i ​​kapiju štaba izrešetanu mecima.

"Napad je završen i u toku je operacija čišćenja kako bi se osiguralo da nema neeksplodiranih bojnih sredstava", rekao je generalni inspektor policije Pešavara Zulfikar Hamid.

Akteri napada, za koji još niko nije preuzeo odgovornost, "biće pronađeni i kažnjeni", rekao je premijer Šehbaz Šarif ponavljajući posvećenost iskorenjivanju terorizma.

1/4 Vidi galeriju Eksplozija kotla u fabrici lepka u Pakistanu Foto: Printkskrin

Islamabad, suočen sa ponovnim porastom napada na svoje bezbednosne snage, optužuje avganistanskog suseda da "skriva terorističke" grupe, među kojima su glavni pakistanski talibani (TTP), dok tu optužbu Kabul negira.

U bombaškom napadu 11. novemvra ispred suda u Islamabadu ubijeno je 12 osoba, a nekoliko desetina je povređeno.

1/14 Vidi galeriju Napad u Pakistanu Foto: FAYYAZ AHMED/EPA, Arshad Butt/AP

Odgovornost za napad preuzela je tada frakcija pakistanskih talibana.

Taj napad je organizovan iz Avganistana, prema Islamabadu, koji je saopštio i da je uhapsio četiri osumnjičene osobe.