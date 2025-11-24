INTERVJU NEMAČKOG KANCELARA ZA DOJČE VELE NA MARGINAMA SAMITA G20 U JUŽNOJ AFRICI

INTERVJU NEMAČKOG KANCELARA ZA DOJČE VELE NA MARGINAMA SAMITA G20 U JUŽNOJ AFRICI

Nemački kancelar Fridrih Merc poziva Kinu da izvrši veći pritisak na Rusiju kako bi se okončao rat u Ukrajini, a takođe odbacuje utisak da Evropa stoji po strani u mirovnim pregovorima.

- Rekao sam mu da možemo da se složimo sa nekim tačkama, ali sa nekim ne. Rekao sam mu i da stojimo uz Ukrajinu i da se suverenitet te zemlje ne dovodi u pitanje - preneo je Merc.

„Do četvrtka ne mogu biti usaglašeni svi elementi plana"

Sastanak u Južnoj Africi bio je zasenjen nedolaskom nekoliko šefova država i vlada: Saudijske Arabije, Meksika, a pre svega Trampa i kineskog predsednika Si Đinpinga.

Pored toga, plan za mir u Ukrajini, koji u velikoj meri odgovara zahtevima Rusije - dominirao je razgovorima.

Plan predviđa, između ostalog, ustupanje Rusiji velikih teritorija u istočnoj Ukrajini, ograničenje snaga ukrajinske vojske i odustajanje od članstva u NATO.

Tramp je Ukrajini postavio ultimatum da prihvati plan do četvrtka.

Merc "ne veruje da će svih 28 tačka plana biti usaglašeni do četvrtka".

- Zato želimo da utvrdimo koji delovi plana mogu biti postignuti saglasno, sa Amerikancima, Evropljanima i Ukrajinom na jednoj strani, i Rusijom na drugoj. To će biti izuzetno komplikovano - kazao je Merc.

Merc ne vidi Evropu po strani u pregovorima o miru u Ukrajini

Merc je u intervjuu dodao da skoro četiri godine dug rat u Ukrajini predstavlja stalnu pretnju i za EU.

- Vidimo ozbiljne pretnje po našu infrastrukturu. Vidimo ozbiljne pretnje po našu sajber bezbednost. Dakle, ovo je vrlo ozbiljna opasnost za ceo politički poredak našeg kontinenta. Zato se angažujemo ovde toliko snažno - rekao je nemački kancelar.

Merc je takođe demantovao utisak da u pregovorima o miru EU nije potrebna i da se ništa ne pita.

- Zamrznuta ruska imovina u EU, na primer, ne može biti preneta u SAD - rekao je on.

To je jedna od 28 tačaka plana: 100 milijardi dolara zamrznutih ruskih sredstava trebalo bi da se uloži u projekte obnove i investicije u Ukrajinu kojima upravljaju SAD, a američka strana bi dobila polovinu profita.

- Ako ovaj plan postane realnost, podrška Evropljana je definitivno potrebna - poručio je Merc.

„Afrika će u budućnosti igrati veću ulogu"

Preostali šefovi država i vlada G20, vodećih industrijskih i zemalja u razvoju, već su u subotu objavili završnu deklaraciju, izričito protiv volje odsutnih SAD.

U njoj navode da žele da pomognu siromašnijim zemljama u prevazilaženju njihove dužničke krize i olakšaju im pristup novim kreditima.

- Niko od nas ne napušta Afriku bez uverenja da će taj kontinent u budućnosti igrati mnogo veću ulogu. To je kontinent koji najbrže raste u svetu, sa mladom populacijom - naveo je šef nemačke vlade.

Merc putuje u Kinu početkom 2026.

Na marginama sastanka kancelar je imao priliku i da razgovara sa kineskim premijerom Li Ćijangom o dugo očekivanoj poseti Pekingu.

Merc je najavio da planira put u Kinu u januaru ili februaru naredne godine.

- Dugo sam razgovarao sa kineskim premijerom kako bih pripremio posetu Pekingu naredne godine. Kina može da pojača pritisak na Rusiju kako bi se okončao rat u Ukrajini. Ako bude potrebno, to će biti i tema razgovora naredne godine. Iako se nadam da će do prekida vatre doći i pre toga, tako da to ne zaseni moju posetu - kazao je nemački kancelar.